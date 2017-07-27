Наркосбытчик из Чапаевска получил девять с половиной лет колонии

В Чапаевске суд вынес приговор 38-летнему В., которого обвиняли в приобретении и хранении, а также покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, в феврале 2017 г. подсудимый при не установленных следствием обстоятельствах приобрел 20,06 г вещества, содержащего карфентанил, расфасовал его в четыре свертка и планировал сбыть через тайники. Однако сделать это он не успел, так как был задержан дома полицейскими.

В итоге суд назначил наркосбытчику девять с половиной лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.