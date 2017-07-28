За 6 месяцев 2017 года РСХБ выдал порядка 75 млрд рублей розничных кредитов

В I полугодии 2017 года Россельхозбанк выдал частным клиентам кредитов на сумму порядка 75 млрд рублей. Из них 43,9 млрд рублей приходится на потребительские займы, 24,6 млрд рублей — ипотечное кредитование. По состоянию на 1 июля 2017 года розничный кредитный портфель Банка достиг 335,4 млрд рублей.
РСХБ является одним из ключевых игроков на российском рынке розничного кредитования — Банк входит в ТОП-3 крупнейших банков по объему розничного кредитного портфеля.
Банк предлагает широкую линейку кредитных продуктов для разных категорий физических лиц, в том числе разрабатывая специальные программы для "зарплатных" клиентов, пенсионеров, садоводов, военнослужащих, работников бюджетной сферы, а также клиентов, желающих рефинансировать потребительские кредиты, полученные в других банках.
Последние комментарии
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.