В Самаре полицейские изъяли у мужчины крупную партию марихуаны

Сотрудники самарской полиции на территории Красноглинского района, возле одного из домов на ул. Прибрежной, задержали 29-летнего, который, по оперативным данным, хранил марихуану, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В результаты проведенной работы сведения подтвердились. В общей сложности полицейские изъяли у мужчины два пакета, внутри которых находились вещества растительного происхождения. Находки были направлены на экспертизу, которая показала, что изъятое является марихуаной. Общая масса наркотического вещества составила 360 граммов. В ходе общения с полицейскими подозреваемый пояснил, что у него не было намерений сбыть наркотик, и марихуану он хранил якобы для личного употребления. Эта версия сейчас тщательно проверяется оперативниками, в том числе выясняются, где задержанный взял данное вещество.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере", возбуждено уголовное дело. По сведениям полиции, подозреваемый мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности.
Последние комментарии
Гнилой человек этот Садыков.. Да и в истории этой много темных тайн и загадок. Не может быть, чтобы в банке никто ничего не знал и не видел. Уж при работе с деньгами там точно камеры есть, которые должны были фиксировать каждую операцию. Надеюсь подлеца выведут на чистую воду и потерпевшие выиграют это дело
Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу
Доблестные таксисты отличаются своим примерным поведением теперь не только на проезжей части, но и на тротуаре
Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.