В Самаре полицейские изъяли у мужчины крупную партию марихуаны

Сотрудники самарской полиции на территории Красноглинского района, возле одного из домов на ул. Прибрежной, задержали 29-летнего, который, по оперативным данным, хранил марихуану, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В результаты проведенной работы сведения подтвердились. В общей сложности полицейские изъяли у мужчины два пакета, внутри которых находились вещества растительного происхождения. Находки были направлены на экспертизу, которая показала, что изъятое является марихуаной. Общая масса наркотического вещества составила 360 граммов. В ходе общения с полицейскими подозреваемый пояснил, что у него не было намерений сбыть наркотик, и марихуану он хранил якобы для личного употребления. Эта версия сейчас тщательно проверяется оперативниками, в том числе выясняются, где задержанный взял данное вещество.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере", возбуждено уголовное дело. По сведениям полиции, подозреваемый мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности.