Самарский холдинг "Далимо" приобрел Нижнекамский молочный комбинат

Самарский дистрибьютор молочной продукции "Далимо" приобрел Нижнекамский молочный комбинат, сообщает business-gazeta.ru со ссылкой на источник на "молочном" рынке Татарстана и мэрию Нижнекамска.

Как проинформировали издание в пресс-службе мэрии, глава города Айдар Метшин встречался с руководителями компании-инвестора Игорем Никулиным и Алексеем Сорокиным. Сейчас идет процедура передачи комбината от "Татагролизинга" новому владельцу, планируется заново набрать персонал после вынужденного простоя и роспуска коллектива. Получить комментарий в самом "Далимо" накануне не удалось.

Напомним, по информации издания "Самарское обозрение", еще в 2011 г. "Далимо" начал активно скупать производственные активы. Так, через аффилированные структуры группа якобы стала владельцем холдинга "Молторг", контролирующего самарский ООО "Маслозавод "Пестравский", ульяновские ООО "МК "Вита" и ООО "Майнский сыродельный завод". Заметим, что, по данным "Контур.Фокуса", с конца 2010 г. доли в этих фирмах принадлежат целой группе физлиц, зато из числа учредителей выбыл прежний владелец Владимир Белобровец. Однако прямых связей с Никулиным и его холдингом не просматривается.

Далее, в 2015 г., по версии самарского издания, ООО "Фабрика "Лактомелия", якобы близкое к "Далимо" и занимающееся производством творога и сырково-творожных изделий, выкупило активы кондитерской фабрики "Добрые вести".

А с весны этого года Никулин, по данным "Самарского обозрения", начал поглощение холдинга "Краун Групп", который принадлежит Александру Булату и Павлу Хабусову. Головной офис компании располагается в Москве, а сами заводы — в Новосибирской и Волгоградской областях, а также в Хабаровском крае — АО "Купинский молочный комбинат", АО "Николаевский маслодельный комбинат", ЗАО "Переяславский молочный завод", ОАО "Маслосыродельный комбинат "Михайловский". Есть и зарубежный актив — Верхнедвинский маслосырзавод в Беларуси. Сообщается, что "Далимо" долгое время работал с "Краун Групп" как дистрибьютор, но потом у партнера возникли серьезные финансовые проблемы. Предполагается, что сделка, которую агентство AK& M оценивало в $80 млн, завершится осенью.

Нижнекамский молкомбинат построен в 1972 г., его мощность переработки — до 50 тонн молока в сутки. Последние четыре года под управлением ООО УК "Просто молоко" Марата Муратова производил кисломолочные продукты и напитки — йогурты, бифидок, ацидофилин, молочные коктейли, причем в основном упакованные в пленку. Остановился Нижнекамский молкомбинат 30 июня.

Бывшие работники предприятия пока находятся в неведении о том, позовут ли их работать снова. В то же время, представители "Далимо" уже находятся внутри. Как предположил один из сотрудников, начать работу комбинат сможет не раньше чем через две-три недели, хотя бы потому, что самарцам придется заново заключать договоры на электроэнергию и воду. По словам другой работницы, сейчас люди с нетерпением ждут звонка от нового работодателя: "Производственный цех уже вызывают. Ждем, когда нас вызовут".

По сведениям издания, ранее к активу присматривалось немало претендентов. Так, например, покупкой молкомбината интересовался глава челнинского холдинга "ЕвроГрупп" Алексей Миронов. Из сторонних претендентов молокозаводом интересовался и московский холдинг "Айсберри", входящий в тройку крупнейших производителей мороженого.

Стоимость покупки источники издания назвать затрудняются. Судить о цене можно только исходя из хорошего знания "начинки" завода. При этом, замечает генеральный директор и владелец консалтинговой компании "Брайт Консалтинг" Мария Яшенкова, нижнекамское предприятие "очень неновое, еще советских времен". Для расширения и модернизации, по ее словам, требуются существенные вложения в здание и оборудование. При таком состоянии предприятия его рыночная стоимость должна быть не очень высока, считает эксперт.