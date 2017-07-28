Самарский холдинг "Далимо" приобрел Нижнекамский молочный комбинат

Самарский дистрибьютор молочной продукции "Далимо" приобрел Нижнекамский молочный комбинат, сообщает business-gazeta.ru со ссылкой на источник на "молочном" рынке Татарстана и мэрию Нижнекамска.
Как проинформировали издание в пресс-службе мэрии, глава города Айдар Метшин встречался с руководителями компании-инвестора Игорем Никулиным и Алексеем Сорокиным. Сейчас идет процедура передачи комбината от "Татагролизинга" новому владельцу, планируется заново набрать персонал после вынужденного простоя и роспуска коллектива. Получить комментарий в самом "Далимо" накануне не удалось.
Напомним, по информации издания "Самарское обозрение", еще в 2011 г. "Далимо" начал активно скупать производственные активы. Так, через аффилированные структуры группа якобы стала владельцем холдинга "Молторг", контролирующего самарский ООО "Маслозавод "Пестравский", ульяновские ООО "МК "Вита" и ООО "Майнский сыродельный завод". Заметим, что, по данным "Контур.Фокуса", с конца 2010 г. доли в этих фирмах принадлежат целой группе физлиц, зато из числа учредителей выбыл прежний владелец Владимир Белобровец. Однако прямых связей с Никулиным и его холдингом не просматривается.
Далее, в 2015 г., по версии самарского издания, ООО "Фабрика "Лактомелия", якобы близкое к "Далимо" и занимающееся производством творога и сырково-творожных изделий, выкупило активы кондитерской фабрики "Добрые вести".
А с весны этого года Никулин, по данным "Самарского обозрения", начал поглощение холдинга "Краун Групп", который принадлежит Александру Булату и Павлу Хабусову. Головной офис компании располагается в Москве, а сами заводы — в Новосибирской и Волгоградской областях, а также в Хабаровском крае — АО "Купинский молочный комбинат", АО "Николаевский маслодельный комбинат", ЗАО "Переяславский молочный завод", ОАО "Маслосыродельный комбинат "Михайловский". Есть и зарубежный актив — Верхнедвинский маслосырзавод в Беларуси. Сообщается, что "Далимо" долгое время работал с "Краун Групп" как дистрибьютор, но потом у партнера возникли серьезные финансовые проблемы. Предполагается, что сделка, которую агентство AK& M оценивало в $80 млн, завершится осенью.
Нижнекамский молкомбинат построен в 1972 г., его мощность переработки — до 50 тонн молока в сутки. Последние четыре года под управлением ООО УК "Просто молоко" Марата Муратова производил кисломолочные продукты и напитки — йогурты, бифидок, ацидофилин, молочные коктейли, причем в основном упакованные в пленку. Остановился Нижнекамский молкомбинат 30 июня.
Бывшие работники предприятия пока находятся в неведении о том, позовут ли их работать снова. В то же время, представители "Далимо" уже находятся внутри. Как предположил один из сотрудников, начать работу комбинат сможет не раньше чем через две-три недели, хотя бы потому, что самарцам придется заново заключать договоры на электроэнергию и воду. По словам другой работницы, сейчас люди с нетерпением ждут звонка от нового работодателя: "Производственный цех уже вызывают. Ждем, когда нас вызовут".
По сведениям издания, ранее к активу присматривалось немало претендентов. Так, например, покупкой молкомбината интересовался глава челнинского холдинга "ЕвроГрупп" Алексей Миронов. Из сторонних претендентов молокозаводом интересовался и московский холдинг "Айсберри", входящий в тройку крупнейших производителей мороженого.
Стоимость покупки источники издания назвать затрудняются. Судить о цене можно только исходя из хорошего знания "начинки" завода. При этом, замечает генеральный директор и владелец консалтинговой компании "Брайт Консалтинг" Мария Яшенкова, нижнекамское предприятие "очень неновое, еще советских времен". Для расширения и модернизации, по ее словам, требуются существенные вложения в здание и оборудование. При таком состоянии предприятия его рыночная стоимость должна быть не очень высока, считает эксперт.
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.