"МультиКарта" обеспечила оплату 4,3 млн счетов за ж/д билеты через терминалы самообслуживания

В первом полугодии 2017 г. процессинговая компания "МультиКарта" (входит в группу ВТБ) обеспечила технологической поддержкой оплату почти 600 тыс. счетов за билеты на поезда дальнего следования, оформленные через терминалы самообслуживания. За период с 2014 по 2017 год данный показатель составил 4,3 млн. Один счет включал от одного до четырех билетов.

"Мы видим, что, несмотря на тенденцию перехода продаж в интернет и возможность прохождения онлайн-регистрации на поезда, терминалы самообслуживания по продаже железнодорожных билетов остаются востребованными у довольно значительного числа пассажиров", — комментирует гендиректор компании "МультиКарта" Кирилл Свириденко.

Терминалы самообслуживания установлены на железнодорожных вокзалах большинства крупнейших городов страны. В рамках сотрудничества с РЖД обслуживание устройств осуществляет компания "МультиКарта".