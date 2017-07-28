"МультиКарта" обеспечила оплату 4,3 млн счетов за ж/д билеты через терминалы самообслуживания

В первом полугодии 2017 г. процессинговая компания "МультиКарта" (входит в группу ВТБ) обеспечила технологической поддержкой оплату почти 600 тыс. счетов за билеты на поезда дальнего следования, оформленные через терминалы самообслуживания. За период с 2014 по 2017 год данный показатель составил 4,3 млн. Один счет включал от одного до четырех билетов.
"Мы видим, что, несмотря на тенденцию перехода продаж в интернет и возможность прохождения онлайн-регистрации на поезда, терминалы самообслуживания по продаже железнодорожных билетов остаются востребованными у довольно значительного числа пассажиров", — комментирует гендиректор компании "МультиКарта" Кирилл Свириденко.
Терминалы самообслуживания установлены на железнодорожных вокзалах большинства крупнейших городов страны. В рамках сотрудничества с РЖД обслуживание устройств осуществляет компания "МультиКарта".
Последние комментарии
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.