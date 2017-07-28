"Ростелеком" включил в тариф "Игровой" новые бонусы

"Ростелеком" и Wargaming расширяют сотрудничество в рамках тарифного плана "Игровой", разработанного специально для российских поклонников онлайн-игр. Пользователям тарифа теперь доступен эксклюзивный сторожевой корабль "Адмирал Макаров" в популярной военно-морской игре World of Warships, а также другие игровые преимущества.
При подключении тарифного плана "Игровой" и активации опции World of Tanks/World of Warships каждый абонент "Ростелекома" в дополнение к существующим преимуществам в "Танках" получит премиум-корабль шестого уровня "Адмирал Макаров" под руководством командира с тремя очками навыков, а также премиум-аккаунт в военно-морском онлайн-экшене World of Warships. Премиум-аккаунт позволяет игрокам быстрее развиваться в игре, обеспечивая дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта.
"Появление специального тарифного плана "Игровой" вызвало большой интерес у фанатов World of Tanks, потому что помимо надежности и высокой скорости передачи данных он предлагает эксклюзивную военную технику, которая больше недоступна никому. Теперь в тарифе появилось специальное предложение для поклонников военно-морской игры World of Warships. Желаем всем пользователи тарифа "Игровой" новых побед и на суше, и на море", — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО "Ростелеком" Диана Самошкина.
"Тариф "Игровой" не только предоставляет выгодные условия при подключении: он дает возможность начинающим игрокам опробовать преимущества премиум-аккаунта и уникальные модели военной техники, — говорит Константин Каменев, глава отдела Business Development на территории СНГ. — "Танкисты" уже успели насладиться тарифным планом, и мы с радостью предоставляем эту возможность и морским командирам".
"Ростелеком" занимает лидирующее положение на российском рынке высокоскоростного доступа в интернет1, обслуживая более 12,5 млн домохозяйств и предприятий. Предлагая широкую линейку тарифов на "Домашний интернет" для различных стилей потребления, "Ростелеком" также развивает нишевые предложения Одно из таких целевых предложений — тарифный план "Игровой", который стал доступен для подключения в начале 2016 года, и с тех пор пользуется высокой популярностью среди онлайн-игроков.
Узнать подробности о тарифном плане "Игровой", доступных игровых опциях и способах их подключения можно в центрах продаж и обслуживания "Ростелекома", на сайте rt.ru и по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.
[1]По данным аналитического агентства "ТМТ Консалтинг" по итогам I квартала 2017 года.
Последние комментарии
вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите
Оченень интересная информация.
Со всех сторон обложили бедных учеников, лучше бы со взятками так боролись))
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!