16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сколько денег туристу нужно иметь на счету своего мобильного? Солнечную и Ташкентскую соединят на следующей неделе Во время монтажа пролета путепровода на ул.Ташкентской движение по Демократической перекрывать не будут Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70% Ремонт ул. Чапаевской в Самаре могут завершить к концу августа

Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" включил в тариф "Игровой" новые бонусы

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати

"Ростелеком" и Wargaming расширяют сотрудничество в рамках тарифного плана "Игровой", разработанного специально для российских поклонников онлайн-игр. Пользователям тарифа теперь доступен эксклюзивный сторожевой корабль "Адмирал Макаров" в популярной военно-морской игре World of Warships, а также другие игровые преимущества.

При подключении тарифного плана "Игровой" и активации опции World of Tanks/World of Warships каждый абонент "Ростелекома" в дополнение к существующим преимуществам в "Танках" получит премиум-корабль шестого уровня "Адмирал Макаров" под руководством командира с тремя очками навыков, а также премиум-аккаунт в военно-морском онлайн-экшене World of Warships. Премиум-аккаунт позволяет игрокам быстрее развиваться в игре, обеспечивая дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта.

"Появление специального тарифного плана "Игровой" вызвало большой интерес у фанатов World of Tanks, потому что помимо надежности и высокой скорости передачи данных он предлагает эксклюзивную военную технику, которая больше недоступна никому. Теперь в тарифе появилось специальное предложение для поклонников военно-морской игры World of Warships. Желаем всем пользователи тарифа "Игровой" новых побед и на суше, и на море", — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО "Ростелеком" Диана Самошкина.

"Тариф "Игровой" не только предоставляет выгодные условия при подключении: он дает возможность начинающим игрокам опробовать преимущества премиум-аккаунта и уникальные модели военной техники, — говорит Константин Каменев, глава отдела Business Development на территории СНГ. — "Танкисты" уже успели насладиться тарифным планом, и мы с радостью предоставляем эту возможность и морским командирам".

"Ростелеком" занимает лидирующее положение на российском рынке высокоскоростного доступа в интернет1, обслуживая более 12,5 млн домохозяйств и предприятий. Предлагая широкую линейку тарифов на "Домашний интернет" для различных стилей потребления, "Ростелеком" также развивает нишевые предложения Одно из таких целевых предложений — тарифный план "Игровой", который стал доступен для подключения в начале 2016 года, и с тех пор пользуется высокой популярностью среди онлайн-игроков.

Узнать подробности о тарифном плане "Игровой", доступных игровых опциях и способах их подключения можно в центрах продаж и обслуживания "Ростелекома", на сайте rt.ru и по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.

[1]По данным аналитического агентства "ТМТ Консалтинг" по итогам I квартала 2017 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

иван гурьянов 27 июля 2017 19:19 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите

Андрей Исаков 30 мая 2017 11:40 Ростелеком обеспечил техническую возможность видеонаблюдения за проведением ЕГЭ в Самарской области

Оченень интересная информация.

Артем Ведунов 30 мая 2017 09:56 Ростелеком обеспечил техническую возможность видеонаблюдения за проведением ЕГЭ в Самарской области

Со всех сторон обложили бедных учеников, лучше бы со взятками так боролись))

Алекс Меломан 27 апреля 2017 07:13 Тоннель до станции метро "Самарская" предлагают строить в три этапа

А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 12:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Фото на сайте

Движение по Демократической перекрывать не будут

Движение по Демократической перекрывать не будут

Реконструкция ул. Ташкентской

Реконструкция ул. Ташкентской

Комплексный ремонт ул. Чапаевской в Самаре

Комплексный ремонт ул. Чапаевской в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6