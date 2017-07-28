"Ростелеком" включил в тариф "Игровой" новые бонусы

"Ростелеком" и Wargaming расширяют сотрудничество в рамках тарифного плана "Игровой", разработанного специально для российских поклонников онлайн-игр. Пользователям тарифа теперь доступен эксклюзивный сторожевой корабль "Адмирал Макаров" в популярной военно-морской игре World of Warships, а также другие игровые преимущества.

При подключении тарифного плана "Игровой" и активации опции World of Tanks/World of Warships каждый абонент "Ростелекома" в дополнение к существующим преимуществам в "Танках" получит премиум-корабль шестого уровня "Адмирал Макаров" под руководством командира с тремя очками навыков, а также премиум-аккаунт в военно-морском онлайн-экшене World of Warships. Премиум-аккаунт позволяет игрокам быстрее развиваться в игре, обеспечивая дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта.

"Появление специального тарифного плана "Игровой" вызвало большой интерес у фанатов World of Tanks, потому что помимо надежности и высокой скорости передачи данных он предлагает эксклюзивную военную технику, которая больше недоступна никому. Теперь в тарифе появилось специальное предложение для поклонников военно-морской игры World of Warships. Желаем всем пользователи тарифа "Игровой" новых побед и на суше, и на море", — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО "Ростелеком" Диана Самошкина.

"Тариф "Игровой" не только предоставляет выгодные условия при подключении: он дает возможность начинающим игрокам опробовать преимущества премиум-аккаунта и уникальные модели военной техники, — говорит Константин Каменев, глава отдела Business Development на территории СНГ. — "Танкисты" уже успели насладиться тарифным планом, и мы с радостью предоставляем эту возможность и морским командирам".

"Ростелеком" занимает лидирующее положение на российском рынке высокоскоростного доступа в интернет1, обслуживая более 12,5 млн домохозяйств и предприятий. Предлагая широкую линейку тарифов на "Домашний интернет" для различных стилей потребления, "Ростелеком" также развивает нишевые предложения Одно из таких целевых предложений — тарифный план "Игровой", который стал доступен для подключения в начале 2016 года, и с тех пор пользуется высокой популярностью среди онлайн-игроков.

Узнать подробности о тарифном плане "Игровой", доступных игровых опциях и способах их подключения можно в центрах продаж и обслуживания "Ростелекома", на сайте rt.ru и по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.

[1]По данным аналитического агентства "ТМТ Консалтинг" по итогам I квартала 2017 года.