Фермер Владимир Кожевников внедряет новые технологии

Если поинтересоваться историей последних 20-25 лет многих небольших сел Самарской области, да и России в целом, начинаешь задаваться вопросом: "А существовали бы они вообще, не найдись в них человека, не позволившего полностью развалиться местному сельхозпроизводству?" В числе таких сел и Чекалино Сызранского района, где в 1993 году создал свое КФХ В. А. Кожевников.
В ногу со временем
У крепкого крестьянского фермерского хозяйства путь в число одного из наиболее успешных в Сызранском районе был непростым, так как начинал В. А. Кожевников практически с нуля — с обработки восьми гектаров земли, когда не было ни техники, ни базы. Приходилось вводить в оборот заброшенные угодья, учиться получать урожай с бедной, неплодородной почвы.
Сегодня в хозяйстве возделывают около трех тысяч гектаров земли. В этом году 1000 га находятся под озимой пшеницей, 800 га — под яровыми культурами: овсом, ячменем, горохом. На площади в 470 гектаров выращивают подсолнечник. При этом, постоянно стремясь к повышению рентабельности своего производства, в КФХ В. А. Кожевникова никогда не перебарщивают с посевом подсолнечника, неблагоприятно влияющего на и без того не богатую плодородием почву, а ищут резервы в других культурах. Так, этой весной закупили элитные семена гречихи и посеяли в том числе на так называемых неудобьях, где, например, более прихотливая пшеница не будет расти. Причем даже при не самом большом урожае, на рынке на гречиху всегда высокий спрос и хорошая цена.
Не боятся и экспериментировать, используя новые технологии обработки земли и выращивания сельхозкультур. Впервые в этом году внедрили на одном из своих полей бинарный посев на одном поле яровой пшеницы и донника — многолетней травы семейства бобовых. Донник подкармливает пшеницу, насыщая почву азотом. Таким образом, на этом поле нет необходимости применять минеральные удобрения, а значит и экологичность продукта повышается, и меньше средств тратится на приобретение удобрений.
В настоящее время в КФХ внедряют в свою работу систему спутникового мониторинга посевов Cropio. "Система показывает нам сегодня на всех полях примерную урожайность, состояние посевов, недостаток микроэлементов, эффективность работы техники, — рассказывает агроном КФХ В. В. Шиляев. — Ее подключение — большое подспорье для поиска резервов повышения рентабельности. Сейчас Cropio прогнозирует нам на отдельных полях урожайность озимых до 50 центнеров с гектара, в целом — не ниже 40. И яровых — выше 30 ц с га. Если погода позволит нам все это собрать — урожай будет отличный. Техника же уже готова выйти в поле, что мы и планируем сделать в начале августа".
Как воспитать агрария?
Крестьянское фермерское хозяйство В. А. Кожевникова располагает большим парком сельскохозяйственной техники: четыре комбайна, пять тракторов, самоходный опрыскиватель. Все машины отечественные, но не самые новые. Агрегаты с конвейера стоят недешево, а брать кредиты, не закрыв прежние, фермер не видит смысла. Поэтому к технике местные механизаторы относятся очень бережно.
Сегодня в хозяйстве работают 15 человек. Сожалеет фермер только о том, что большая часть из них приезжает каждый год трудиться в сезон из ближнего зарубежья. "Работать в сельское хозяйство в селах, расположенных рядом с городами, молодежь пойдет только тогда, когда мы сможем ей платить гораздо больше, чем они получают в торговле или в охране, — считает В. А. Кожевников. — Сегодня у средних и мелких фермерских хозяйств такой возможности нет. Мы бы охотно построили дома для своих сотрудников, но на это нам нужно заработать. А в нынешних условиях конкурировать с зарубежными производителями, которым их государство субсидирует расходы по несколько сот долларов за гектар, невозможно. Особенно если учитывать, что субсидии мы получаем порой с большой задержкой".
В связи с этим в КФХ стараются приучать к труду мальчишек еще со школы. В уборочную на току подрабатывают старшеклассники. Восьмилетний сын агронома с удовольствием с утра до вечера помогает в любой работе. Спит и видит себя за рулем комбайна. Как и младший сын главы КФХ Станислав, которому отец с самого детства привил любовь к земле. Младший Кожевников не только на отлично справляется с комбайном с 14 лет, но и планирует получить высшее аграрное образование, вернуться в родное село и сначала поддержать, а затем и продолжить семейное дело.
В. А. Кожевников, глава крестьянского фермерского хозяйства:
— Я вырос в Чекалине, люблю свое село. Здесь немало жителей, которые помнят меня мальчишкой. Поэтому отказать односельчанам в расчистке снега, выкосе травы и других подобных просьбах я не имею никакого морального права.
Последние комментарии
Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!
А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?
Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.
Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член
Стабильными остались цены на мясную. молочную, хлебную продукцию. Так они подорожали раньше на 30- 50%.