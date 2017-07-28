Фермер Владимир Кожевников внедряет новые технологии

Если поинтересоваться историей последних 20-25 лет многих небольших сел Самарской области, да и России в целом, начинаешь задаваться вопросом: "А существовали бы они вообще, не найдись в них человека, не позволившего полностью развалиться местному сельхозпроизводству?" В числе таких сел и Чекалино Сызранского района, где в 1993 году создал свое КФХ В. А. Кожевников.

В ногу со временем

У крепкого крестьянского фермерского хозяйства путь в число одного из наиболее успешных в Сызранском районе был непростым, так как начинал В. А. Кожевников практически с нуля — с обработки восьми гектаров земли, когда не было ни техники, ни базы. Приходилось вводить в оборот заброшенные угодья, учиться получать урожай с бедной, неплодородной почвы.

Сегодня в хозяйстве возделывают около трех тысяч гектаров земли. В этом году 1000 га находятся под озимой пшеницей, 800 га — под яровыми культурами: овсом, ячменем, горохом. На площади в 470 гектаров выращивают подсолнечник. При этом, постоянно стремясь к повышению рентабельности своего производства, в КФХ В. А. Кожевникова никогда не перебарщивают с посевом подсолнечника, неблагоприятно влияющего на и без того не богатую плодородием почву, а ищут резервы в других культурах. Так, этой весной закупили элитные семена гречихи и посеяли в том числе на так называемых неудобьях, где, например, более прихотливая пшеница не будет расти. Причем даже при не самом большом урожае, на рынке на гречиху всегда высокий спрос и хорошая цена.

Не боятся и экспериментировать, используя новые технологии обработки земли и выращивания сельхозкультур. Впервые в этом году внедрили на одном из своих полей бинарный посев на одном поле яровой пшеницы и донника — многолетней травы семейства бобовых. Донник подкармливает пшеницу, насыщая почву азотом. Таким образом, на этом поле нет необходимости применять минеральные удобрения, а значит и экологичность продукта повышается, и меньше средств тратится на приобретение удобрений.

В настоящее время в КФХ внедряют в свою работу систему спутникового мониторинга посевов Cropio. "Система показывает нам сегодня на всех полях примерную урожайность, состояние посевов, недостаток микроэлементов, эффективность работы техники, — рассказывает агроном КФХ В. В. Шиляев. — Ее подключение — большое подспорье для поиска резервов повышения рентабельности. Сейчас Cropio прогнозирует нам на отдельных полях урожайность озимых до 50 центнеров с гектара, в целом — не ниже 40. И яровых — выше 30 ц с га. Если погода позволит нам все это собрать — урожай будет отличный. Техника же уже готова выйти в поле, что мы и планируем сделать в начале августа".

Как воспитать агрария?

Крестьянское фермерское хозяйство В. А. Кожевникова располагает большим парком сельскохозяйственной техники: четыре комбайна, пять тракторов, самоходный опрыскиватель. Все машины отечественные, но не самые новые. Агрегаты с конвейера стоят недешево, а брать кредиты, не закрыв прежние, фермер не видит смысла. Поэтому к технике местные механизаторы относятся очень бережно.

Сегодня в хозяйстве работают 15 человек. Сожалеет фермер только о том, что большая часть из них приезжает каждый год трудиться в сезон из ближнего зарубежья. "Работать в сельское хозяйство в селах, расположенных рядом с городами, молодежь пойдет только тогда, когда мы сможем ей платить гораздо больше, чем они получают в торговле или в охране, — считает В. А. Кожевников. — Сегодня у средних и мелких фермерских хозяйств такой возможности нет. Мы бы охотно построили дома для своих сотрудников, но на это нам нужно заработать. А в нынешних условиях конкурировать с зарубежными производителями, которым их государство субсидирует расходы по несколько сот долларов за гектар, невозможно. Особенно если учитывать, что субсидии мы получаем порой с большой задержкой".

В связи с этим в КФХ стараются приучать к труду мальчишек еще со школы. В уборочную на току подрабатывают старшеклассники. Восьмилетний сын агронома с удовольствием с утра до вечера помогает в любой работе. Спит и видит себя за рулем комбайна. Как и младший сын главы КФХ Станислав, которому отец с самого детства привил любовь к земле. Младший Кожевников не только на отлично справляется с комбайном с 14 лет, но и планирует получить высшее аграрное образование, вернуться в родное село и сначала поддержать, а затем и продолжить семейное дело.

В. А. Кожевников, глава крестьянского фермерского хозяйства:

— Я вырос в Чекалине, люблю свое село. Здесь немало жителей, которые помнят меня мальчишкой. Поэтому отказать односельчанам в расчистке снега, выкосе травы и других подобных просьбах я не имею никакого морального права.