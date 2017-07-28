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ВТБ кредитует ООО "Артис-агро Экспорт"

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ВТБ установил ООО "Артис-агро Экспорт" — одному из лидеров зернового и масличного рынка России — кредитно-документарный лимит в объеме 3 млрд рублей сроком до трех лет.

В рамках лимита заключены два кредитных договора на пополнение оборотных средств компании и генеральное соглашение на выдачу банковских гарантий возмещения экспортного НДС в адрес налогового органа.

Заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: "Компания "Артис-агро Экспорт" широко известна среди российских сельхозпроизводителей и переработчиков зерна и масличных культур и пользуется репутацией надежного партнера. У банка ВТБ большой опыт работы с предприятиями агропромышленного комплекса. Уверены, наше сотрудничество будет содействовать дальнейшему успешному развитию бизнеса предприятия и укреплению его позиций на экспортном рынке".

ООО "Артис-агро Экспорт" основано в 2004 году и входит в группу компаний "Артис". Общество специализируется на операциях по экспорту зерна и масличных культур.

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