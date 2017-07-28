ЗАО "Печерское" показывает высокие результаты

"КуйбышевАзот" — один из крупнейших производителей минеральных удобрений — на практике демонстрирует, что при грамотном подходе и правильной организации труда можно добиваться успехов и в сельском хозяйстве.

ЗАО "Печерское", местом прописки которого является Сызранский район Самарской области, убеждает в этом по всем направлениям. "Печерское" давно и по праву входит в обойму успешных хозяйств губернии. Ему есть чем гордиться и всегда есть о чем рассказать. Тем более что сельскохозяйственное предприятие постоянно развивается, и еще в 2011 году его территория серьезно увеличилась за счет вошедших в него земель Ставропольского района. К уже имеющимся на тот момент 3,5 тысячи га пашни в Сызранском районе добавилось 2 тысячи га полей в окрестностях Тольятти. Это были заросшие бурьяном участки, на которые было жалко смотреть. Специалисты предприятия со временем смогли превратить их в образцовые поля, на которых сегодня выращиваются зерновые культуры: озимая и яровая пшеница, ячмень, овес. Применение современных агротехнологий позволяет "Печерскому" держать планку урожайности на достаточно высоком уровне, практически не уступая по показателям ведущим хозяйствам Самарской области.

В 2014 году "КуйбышевАзот" совместно с Самарской государственной сельскохозяйственной академией (СГСА) и ВолгоНИИгипроземом провел исследование участка и разработал программу развития хозяйства на 2015–2019 годы, позволяющую реализовать имеющийся агроклиматический потенциал земель. Программа направлена на восстановление и стабилизацию плодородия, очищение полей от сорной растительности за счет применения системы земледелия, позволяющей получать высокие урожаи при щадящих плодородный слой технологиях. И если еще в 2011 году средняя урожайность зерновых на полях ЗАО "Печерское" составляла 18,3 ц/га, то в последующие годы эта цифра доходила до 29 ц/га. Как отмечают на "КуйбышевАзоте", грамотный подход к работе позволяет достичь желаемых результатов даже в рамках непрофильной деятельности и служит хорошим примером для других сельскохозяйственных предприятий области.

Еще одно успешно развиваемое направление деятельности ЗАО "Печерское" — животноводство. По итогам 2016 года средняя продуктивность дойного стада хозяйства на треть превышает аналогичные показатели по Самарской области. Такому результату предшествовала большая работа, направленная на улучшение условий содержания скота, оснащение ферм современным технологичным оборудованием. После капитального ремонта молочно-товарной фермы, в ходе которого прошла реконструкция, смонтированы и запущены системы навозоудаления, молокопроводы, холодильное оборудование итальянского и отечественного производства. Да и условия труда животноводов хозяйства заметно улучшились. На конец 2016 года поголовье крупного рогатого скота в ЗАО "Печерское" составило 746 голов, из которых 210 — дойное стадо. И если среднегодовые надои с одной коровы по области в 2016 году составляли 5 160 кг молока, то в "Печерском" этот показатель — 7 515 кг. И, конечно, самое пристальное внимание животноводы уделяют качеству производимого молока. По оценкам специалистов, сегодня оно находится на достаточно высоком уровне. В нем много белка и высокая жирность.