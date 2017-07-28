Замминистра обороны РФ проверил работу ПАО "Кузнецов" по контрактам с военным ведомством

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов 27 июля провел в Самаре на ПАО "Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) совещание по вопросам, связанным с контрактными обязательствами завода перед военным ведомством. Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Кузнецов".

В совещании приняли участие замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров и генеральный директор АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) Александр Артюхов. Ключевыми вопросами для обсуждения стали ремонтная программа по силовым установкам для самолетов Дальней авиации ВКС России и постановка на серийное производство двигателя НК-32 серии 02. Основным докладчиком выступил заместитель генерального директора АО "ОДК" — управляющий директор ПАО "Кузнецов" Сергей Павлинич.

Также в ходе рабочей поездки представители минобороны обсудили с руководством ОДК участие предприятий холдинга в программе вооружений и планы их технического перевооружения для того, чтобы без сбоев обеспечить все оборонные заказы до 2025 года.

Делегация посетила цех, где идет сборка установочной серии вновь изготовленных двигателей НК-32 серии 02, и заслушала доклады о ходе сборки и состоянии комплектации изделий. Делегация минобороны и минпромторга осмотрела испытательный стенд №1, где в конце 2016 года завершились строительно-монтажные работы. Здесь будут проходить весь комплекс испытаний как ремонтные изделия, так и новые серийные двигатели НК-32 серии 02. Представители минобороны оценили готовность стенда к проведению квалификационных испытаний новых изделий.

"В 2016 году основной упор в части модернизации и техперевооружения предприятия был сделан на реконструкцию стендовой базы. В настоящее время подписан акт ввода в эксплуатацию испытательного стенда №1", — пояснил Сергей Павлинич.

Работы на испытательном стенде №1 велись за счет средств, выделяемых по федеральной целевой программе "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011–2020 гг.". Реконструкцию авиационного испытательного стенда №9 ПАО "Кузнецов" провело за счет собственных средств.

"Выполнение контрактных обязательств "Кузнецовым" обеспечит своевременную поставку силовой установки для стратегического бомбардировщика Ту-160, который должен подняться в небо уже в первом квартале 2018 года. Мы сознаем, что восстановление производства такого двигателя, как НК-32 серии 02, — дело непростое. У предприятия были проблемы и с квалифицированными специалистами, и с оборудованием. Но сейчас практически все препятствия устранены и работы вошли в запланированный график", — отметил замминистра обороны РФ, подводя итоги рабочей поездки. По словам Юрия Борисова, сейчас завершается подготовка контракта на 2018, 2019 и 2020-й годы на поставку двигателей НК-32 серии 02.