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Муниципалитеты Власть и политика

В Сызранском районе реализуют задуманное и строят планы

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полтора года назад первоочередной задачей обновившейся команды администрации муниципального района, которую возглавил Анатолий Дулин, стало вхождение в программы развития федерального и регионального уровней. Бюджету нужны были средства на решение первоочередных задач. И эта цель была достигнута.

Цена стабильности — жесткая экономия

Нестабильная макроэкономическая обстановка в прошлом году добавляла напряженности в социально-экономическую жизнь региона, и тем не менее Сызранский район работал стабильно. В прошлом году район занял третье место в области по урожайности зерновых, собрав 23 ц с гектара. В этом году сельхозпредприятия района одними из первых в регионе закончили сев яровых культур на площади 26,6 тыс. га, что составляет 103,2% от планового показателя. В лидерах посевной — "БИО-ТОН", "Агро+", "КФХ им. В. И. Чапаева", "Победа", фермеры Н. А. Волков и В. А. Кожевников. В прошлом году темп роста производства мяса скота и птицы составил 103,8%, молока — 100,7%, зерновых — 154%, подсолнечника — 159%, картофеля — 104%, овощей — 107%, плодов и ягод — 194% от плана.
Все 19 муниципальных программ Сызранского района реализовывались в режиме жесткой экономии. "Прошлый, 2016-й, был для нас годом становления, — говорит А. В. Дулин. — Формировалась команда, решались кадровые вопросы. А сегодня можно говорить о первых результатах работы коллектива администрации района. Взять хотя бы ремонт школы в поселке Сборный. Но и тут считать это только нашей заслугой нельзя. Здесь все взаимосвязано: работа глав поселений, общественности района, отраслевых органов, управлений, министерства обазования и науки Самарской области".

Первые результаты совместной работы

В активе команды районной администрации — создание и поддержание в надлежащем виде так называемых объектов соцкульбыта. В сентябре прошлого года открыли новый детский сад на 120 детей в Междуреченске. И теперь все дети района от трех лет имеют возможность посещать дошкольные образовательные учреждения. Это ли не повод для гордости.

В этом году будут капитально отремонтированы крыша и все инженерные коммуникации, заменены деревянные оконные конструкции на пластиковые в школе поселка Сборный. "Приложим все усилия, чтобы на следующий год ремонт школы был завершен. Сметная стоимость всех работ составит порядка 25 млн рублей", — говорит Анатолий Дулин.

В конце мая в селе Старая Рачейка сдан офис врача общей практики. Сейчас решается вопрос по его передаче министерству здравоохранения. В планах строительство фельдшерско-акушерского пункта в Печерском. Пакет документов на включение в программу "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2018 гг. и на период до 2020 г." уже в региональном министерстве.

Управлять эффективно можно, точно зная цель

Сызранцы чутко реагируют на требования главы региона повышать эффективность управления, держат на контроле основные показатели, по которым оценивается их работа, и понимают, что успех дела зависит от конечного результата. "В работе районной администрации важно видеть вклад в общее дело всех поселений. Работать на конечный результат должны все, тогда и придет успех", — считает А. В. Дулин.

Среди приоритетных направлений развития района газификация, совершенствование сферы ЖКХ, формирование современной городской среды. И по всем этим направлениям уже проделана большая подготовительная работа, результатом которой станет получение средств на реализацию планов из областного и федерального бюджетов. Это положит начало решению накопившихся проблем поселений района.

А проблем этих хватает, как и в других районах региона. Одна из застаревших — водоснабжение. В течение многих лет безуспешно "рассматривался" вопрос о снабжении водой села Усинское, пока, наконец, не приняли решение тянуть водовод от поселка Лесная Поляна. Вода здесь отличного качества и в больших объемах. Областное правительство, министерства природных ресурсов и энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и депутаты Самарской губернской думы поддержали инициативу сызранцев. Уже ведутся проектные работы. Две ветки нового водовода — основная и резервная — от Лесной Поляны пройдут вдоль автомобильной дороги, заодно обеспечат хорошей водой жителей села Губино и придут в Усинское.

Несколько притормозившая в этом году программа по газоснабжению будет продолжена в районе в 2018 году. Сызранский район газифицирован на 74%. В прошлом году сдано 11 км газопроводов в Старой Балашейке и Уваровке. В ближайший год газ дойдет до Взгорья и Красного Миронова. "Начать прокладку газопровода высокого давления в поселок Красный Миронов планируем уже в этом году. По всем этим вопросам администрация района ведет работу совместно с региональными министерствами и правительством Самарской области. Проекты большие. И нужно как можно быстрее все это реализовать", — говорит Анатолий Владимирович.

Анатолий Дулин, глава Сызранского района:

— Первостепенной своей задачей я считаю решение проблем, на которые жители района просят обратить особое внимание. Это в основном вопросы работы ЖКХ. Многие из них сейчас решаются на местах. Так и должно быть: обратились к власти — и решение принято. Это и есть работа на результат.

Гид потребителя

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