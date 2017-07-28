При столкновении Kia и "девятки" в Жигулевске пострадал ребенок

В Жигулевске, на ул. Никитинской произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 15:50 60-летняя водитель Kia Picanto, ехавшая со стороны ул. Ново-Самарской в направлении ул. Комсомольской, по предварительной версии полицейских, не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с "девяткой" под управлением 31-летнего мужчины, остановившейся впереди перед пешеходным переходом.
В результате аварии травмы получил шестилетний мальчик, находившийся на заднем пассажирском сиденье "девятки".
По данным ГИБДД, водители были трезвы. По факту случившегося ведется проверка.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.