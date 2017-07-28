При столкновении Kia и "девятки" в Жигулевске пострадал ребенок

В Жигулевске, на ул. Никитинской произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 15:50 60-летняя водитель Kia Picanto, ехавшая со стороны ул. Ново-Самарской в направлении ул. Комсомольской, по предварительной версии полицейских, не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с "девяткой" под управлением 31-летнего мужчины, остановившейся впереди перед пешеходным переходом.

В результате аварии травмы получил шестилетний мальчик, находившийся на заднем пассажирском сиденье "девятки".

По данным ГИБДД, водители были трезвы. По факту случившегося ведется проверка.