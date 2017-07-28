16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре столкнулись легковушка и "скорая" с беременной женщиной Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении Toyota и Hyundai на трассе М-5 На ул. Солнечной в Самаре упал набок КамАЗ с песком Самарская семья погибла в ДТП в Тюменской области В Самаре ночью "десятка" сбила двухлетнюю девочку, шедшую по дороге без взрослых

ДТП Происшествия

При столкновении Kia и "девятки" в Жигулевске пострадал ребенок

ЖИГУЛЕВСК. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 1
Версия для печати

В Жигулевске, на ул. Никитинской произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 15:50 60-летняя водитель Kia Picanto, ехавшая со стороны ул. Ново-Самарской в направлении ул. Комсомольской, по предварительной версии полицейских, не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с "девяткой" под управлением 31-летнего мужчины, остановившейся впереди перед пешеходным переходом.

В результате аварии травмы получил шестилетний мальчик, находившийся на заднем пассажирском сиденье "девятки".

По данным ГИБДД, водители были трезвы. По факту случившегося ведется проверка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Ахатова 03 июля 2017 16:53 Следователи нашли ряд нарушений у перевозчика, чей автобус попал в ДТП в Татарстане

1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше

Роман Хохлов 31 мая 2017 11:39 На видео попала погоня ДПС за иномаркой, закончившаяся аварией

Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.

Леонид Горшков 31 мая 2017 05:58 На видео попала погоня ДПС за иномаркой, закончившаяся аварией

на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла

Genry Pirat 20 мая 2017 19:31 Ночью в Самаре погибли молодые водитель и пассажирка мотоцикла, столкнувшегося с эвакуатором

Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP

Ivan Pyrov 18 мая 2017 12:06 На выезде из Жигулевска большегруз со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6