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"АктивКапитал Банк" отмечает 23-летие

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 29 июля, "АктивКапитал Банк" отметит 23-летие деятельности. За годы работы банк сформировал устойчивую клиентскую базу. В качестве финансового партнера его выбрали около 4,5 тыс. корпоративных клиентов, здесь обслуживается более 36 тыс. счетов частных лиц. Сегодня "АК Банк" среди российских банков занимает 122-е место по активам (31,3 млрд руб.) и 119-е место по капиталу (5 млрд руб.), являясь одним из крупнейших банков самарского региона.

Приоритетным для "АктивКапитал Банка" остается корпоративное направление. С начала года совокупный кредитный портфель банка вырос и на 1 июля превысил 22 млрд рублей. Банк входит в сотню крупнейших российских банков по объему кредитного портфеля, занимая 93-е место.

Среди клиентов растет спрос на банковские гарантии, в том числе на экспресс-гарантии, оформление которых осуществляется за один рабочий день. Банк входит в реестр банков по 44-ФЗ и имеет право выдавать гарантии в пользу государственных заказчиков.

"Наша компания участвует в государственных закупках и тендерах. Пользуемся банковскими гарантиями ПАО "АК Банк" с 2013 года. Здесь всегда готовы идти навстречу и оперативно принимать решения", — рассказывает генеральный директор ООО "ФАРМ СКД" Евгений Литвишков.

В последнее время "АктивКапитал Банк" активизировал работу в сегменте обслуживания экспортно-импортных операций клиентов. Спектр предложений для бизнеса также включает карточные продукты (корпоративные, таможенные карты, зарплатные проекты) и различные инструменты для размещения средств — депозиты на срок от 3 до 367 дней, векселя, депозитные сертификаты.

Банк предлагает комфортные условия расчетно-кассового обслуживания. С июня 2017 г. ведение счетов индивидуальных предпринимателей из Самарской области осуществляется по льготным тарифам. Клиенты могут бесплатно открыть счет за три часа, а также бесплатно осуществлять до пяти платежей в месяц внутри и за пределы банка. Снижена комиссия за обслуживание счета.

Продолжается развитие розничного блока. По объему вкладов частных лиц банк занимает первое место в регионе и 73-е место по России. "АктивКапитал Банк" в числе первых самарских банков начал выпускать карты "Мир". С начала года существенно увеличен спектр ипотечных программ, функционал системы интернет-банкинга "iBank2" расширен за счет операций с банковскими картами, реализована возможность осуществлять онлайн-переводы с сайта банка. Регулярно обновляются предложения для вкладчиков.

"Отлаженные бизнес-процессы и многолетний опыт работы в 17 городах России, нацеленность акционеров на долгосрочное развитие бизнеса, дальнейшую капитализацию и расширение сети позволяют банку сохранять рыночные позиции в условиях роста конкуренции со стороны федеральных банков", — отмечает председатель правления ПАО "АК Банк" Григорий Оганесян.

Публичное акционерное общество "АктивКапитал Банк" (ПАО "АК Банк") основано в 1994 году. Лицензия № 3006 выдана ЦБ РФ. www.acbank.ru

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