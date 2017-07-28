По опубликованной статистике ЦБ РФ по итогам пяти месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост ипотечного кредитования в Самарской области составил 11%.

Так, по данным ЦБ, на 1 июня 2017 года общий объем выданных ипотечных кредитов составил 12,2 млрд руб. (на 1 июня 2016 года эти цифры составляли 11 млрд рублей).

При этом средний срок ипотечного кредита в Самарской области вырос, а процентная ставка уменьшилась. Если год назад средний срок кредита составлял 179,4 месяца, то на 1 июня 2017 года — уже 183,7 месяца.

Средняя процентная ставка по ипотеке в регионе, по данным ЦБ РФ, за год снизилась с 12,8% годовых до 11,63%.