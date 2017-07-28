По опубликованной статистике ЦБ РФ по итогам пяти месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост ипотечного кредитования в Самарской области составил 11%.
Так, по данным ЦБ, на 1 июня 2017 года общий объем выданных ипотечных кредитов составил 12,2 млрд руб. (на 1 июня 2016 года эти цифры составляли 11 млрд рублей).
При этом средний срок ипотечного кредита в Самарской области вырос, а процентная ставка уменьшилась. Если год назад средний срок кредита составлял 179,4 месяца, то на 1 июня 2017 года — уже 183,7 месяца.
Средняя процентная ставка по ипотеке в регионе, по данным ЦБ РФ, за год снизилась с 12,8% годовых до 11,63%.
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Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.