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Преступления Происшествия

Самарчанку задержали при попытке кражи 197 упаковок колготок

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре сотрудники вневедомственной охраны задержали 27-летнюю женщину, подозреваемую в покушении на кражу, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.

На ул. Рабочей к правоохранителям обратились сотрудники магазина. Они сообщили, что одна из посетительниц явно пытается вынести из торговой точки украденные вещи.

Подозреваемую задержали. У нее изъяли 197 упаковок колготок, три бутылки коньяка и бутылку виски. Ущерб был оценен в более чем в 19 тыс. рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело.

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