Самарчанку задержали при попытке кражи 197 упаковок колготок

В Самаре сотрудники вневедомственной охраны задержали 27-летнюю женщину, подозреваемую в покушении на кражу, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.
На ул. Рабочей к правоохранителям обратились сотрудники магазина. Они сообщили, что одна из посетительниц явно пытается вынести из торговой точки украденные вещи.
Подозреваемую задержали. У нее изъяли 197 упаковок колготок, три бутылки коньяка и бутылку виски. Ущерб был оценен в более чем в 19 тыс. рублей.
В отношении женщины возбудили уголовное дело.
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Гнилой человек этот Садыков.. Да и в истории этой много темных тайн и загадок. Не может быть, чтобы в банке никто ничего не знал и не видел. Уж при работе с деньгами там точно камеры есть, которые должны были фиксировать каждую операцию. Надеюсь подлеца выведут на чистую воду и потерпевшие выиграют это дело
Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу
Доблестные таксисты отличаются своим примерным поведением теперь не только на проезжей части, но и на тротуаре
Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.