Жительницу Сызрани подозревают в организации наркопритона

В Сызрани возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в организации и содержании наркопритона, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии дознания, подозреваемая является собственницей квартиры на ул. Московской и систематически позволяла другим людям употреблять там наркотики.