Самарский шпажист Павел Сухов завоевал "бронзу" чемпионата мира

В Лейпциге (Германия) завершился чемпионат мира по фехтованию. В составе сборной России "бронзу" командного турнира завоевал самарский шпажист Павел Сухов.
В командных соревнованиях по шпаге за награды боролись спортсмены из 38 стран. Российские фехтовальщики (Никита Глазков, Антон Глебко, Павел Сухов, Сергей Ходос) по ходу турнира обыграли команды Ирана (45:31), Израиля (45:36), Украины, действующего чемпионата мира (45:36).
В полуфинале Павлу Сухову с партнерами по сборной предстояло сразиться с лидерами мирового рейтинга и олимпийскими чемпионами - французами. В упорной борьбе сильнее оказались шпажисты из Франции - 45:43. В поединке за бронзовые медали российские фехтовальщики обыграли венгров - 45:38.
Мужская сборная России по шпаге поднялась на пьедестал почета чемпионата мира впервые после 2003 года.
В личном первенстве Павел Сухов дошел до стадии 1\16 финала, где уступил итальянцу Паоло Пиццо (13:15), который в дальнейшем завоевал титул чемпиона мира.
Отметим, что в июне 2017 года Павел Сухов завоевал "золото" командного турнира чемпионата Европы, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!