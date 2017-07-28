Самарский шпажист Павел Сухов завоевал "бронзу" чемпионата мира

В Лейпциге (Германия) завершился чемпионат мира по фехтованию. В составе сборной России "бронзу" командного турнира завоевал самарский шпажист Павел Сухов.

В командных соревнованиях по шпаге за награды боролись спортсмены из 38 стран. Российские фехтовальщики (Никита Глазков, Антон Глебко, Павел Сухов, Сергей Ходос) по ходу турнира обыграли команды Ирана (45:31), Израиля (45:36), Украины, действующего чемпионата мира (45:36).

В полуфинале Павлу Сухову с партнерами по сборной предстояло сразиться с лидерами мирового рейтинга и олимпийскими чемпионами - французами. В упорной борьбе сильнее оказались шпажисты из Франции - 45:43. В поединке за бронзовые медали российские фехтовальщики обыграли венгров - 45:38.

Мужская сборная России по шпаге поднялась на пьедестал почета чемпионата мира впервые после 2003 года.

В личном первенстве Павел Сухов дошел до стадии 1\16 финала, где уступил итальянцу Паоло Пиццо (13:15), который в дальнейшем завоевал титул чемпиона мира.

Отметим, что в июне 2017 года Павел Сухов завоевал "золото" командного турнира чемпионата Европы, сообщает министерство спорта Самарской области.