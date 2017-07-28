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ДТП Происшествия

На трассе М-5 между Жигулевском и Междуреченском столкнулись шесть машин

ТОЛЬЯТТИ. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 28 июля, в 12:15, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о ДТП в районе 950 км трассы М-5 в Ставропольском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, на месте происшествия столкнулись Kia, Lada Kalina, два Ford, Lada Priora и Chevrolet.

По предварительным данным два человека пострадали, но после осмотра и оказания помощи на месте они отказались от госпитализации. Какие у них травмы, точно не известно.

Проводились аварийно-спасательные работы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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