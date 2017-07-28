На трассе М-5 между Жигулевском и Междуреченском столкнулись шесть машин

В пятницу, 28 июля, в 12:15, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о ДТП в районе 950 км трассы М-5 в Ставропольском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, на месте происшествия столкнулись Kia, Lada Kalina, два Ford, Lada Priora и Chevrolet. По предварительным данным два человека пострадали, но после осмотра и оказания помощи на месте они отказались от госпитализации. Какие у них травмы, точно не известно. Проводились аварийно-спасательные работы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.