На трассе М-5 между Жигулевском и Междуреченском столкнулись шесть машин

В пятницу, 28 июля, в 12:15, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о ДТП в районе 950 км трассы М-5 в Ставропольском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным ГУ МЧС России по Самарской области, на месте происшествия столкнулись Kia, Lada Kalina, два Ford, Lada Priora и Chevrolet.
По предварительным данным два человека пострадали, но после осмотра и оказания помощи на месте они отказались от госпитализации. Какие у них травмы, точно не известно.
Проводились аварийно-спасательные работы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.