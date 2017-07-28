16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Мистер Вселенная-2017" из Самары: "Я человек скромный от природы" В Самаре завершились Кубок и Первенство России по пляжному теннису Бодибилдер из Самары Сергей Романов завоевал титул "Мистер Вселенная-2017" Пляжные "Крылья" уступили московскому ЦСКА В Самаре пройдет чемпионат мира NABBA World Championship

Остальные Спорт

Самарские спортсмены стали призерами чемпионата России по радиоспорту

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати

В Воронеже прошел чемпионат России и всероссийские соревнования по радиоспорту (дисциплины спортивной радиопеленгации). Спортсмены Самарской области завоевали медали.

В личном зачете чемпионата страны Наталья Равкова стала третьей среди женщин в дисциплине спортивная радиопеленгация-3,5 МГц. Команда мужчин также завоевала бронзу в спортивной радиопеленгации-144МГц. Бронзовая награда в активе женской команды Самарской области (спортивная радиопеленгация-3,5 МГц).

Во всероссийских соревнованиях Полина Роговинская выиграла в своей возрастной категории в дисциплине спортивная радиопеленгация-спринт и также завоевала бронзовую медаль в дисциплине спортивная радиопеленгация-144 МГц.

В ветеранских категориях Светлана Князева завоевала одну золотую и три серебряные медали.

Этими соревнованиями закончился процесс отбора в сборную команду России для участия в чемпионате и первенстве Европы по радиоспорту, который будет проходить в Литве с 4 по 10 сентября 2017 года. В состав сборной команды России попали 5 спортсменов Самарской области: Равкова Наталья, Роговинская Полина, Данилюк Алексей, Першиц Павел и Светлана Князева, сообщает министерство спорта Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Визгалин 07 декабря 2014 19:34 В Новокуйбышевске среди школьников прошли соревнования по авиамодельному спорту

Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.

Boris Gorodetsky 22 августа 2014 07:02 Депутат Александр Гусев: "Территория парка "Молодежный" от строительства Дворца единоборств не пострадает"

Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....

Vladimir Ignatev 21 мая 2014 05:30 В Красноярском районе открыли новый универсальный спортзал

Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.

Иванов Александр 21 октября 2013 13:53 "Буревестники" сразятся за Кубок Самары по американскому футболу с московскими "Драконами"

"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...

Valentinа Kupriyanova 12 июня 2013 13:21 Кинель-Черкасский район примет профессиональный Международный чемпионат по пляжному теннису

а заявки можно подать на участие?

Фото на сайте

Кубок России и первенство России по пляжному теннису среди юношей и девушек до 17 лет

Кубок России и первенство России по пляжному теннису среди юношей и девушек до 17 лет

XIII первенство России по мини-гольфу

XIII первенство России по мини-гольфу

Лучшие чирлидершы Самарской области соревновались в "Грации"

Лучшие чирлидершы Самарской области соревновались в "Грации"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6