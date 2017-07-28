Самарские спортсмены стали призерами чемпионата России по радиоспорту

В Воронеже прошел чемпионат России и всероссийские соревнования по радиоспорту (дисциплины спортивной радиопеленгации). Спортсмены Самарской области завоевали медали.
В личном зачете чемпионата страны Наталья Равкова стала третьей среди женщин в дисциплине спортивная радиопеленгация-3,5 МГц. Команда мужчин также завоевала бронзу в спортивной радиопеленгации-144МГц. Бронзовая награда в активе женской команды Самарской области (спортивная радиопеленгация-3,5 МГц).
Во всероссийских соревнованиях Полина Роговинская выиграла в своей возрастной категории в дисциплине спортивная радиопеленгация-спринт и также завоевала бронзовую медаль в дисциплине спортивная радиопеленгация-144 МГц.
В ветеранских категориях Светлана Князева завоевала одну золотую и три серебряные медали.
Этими соревнованиями закончился процесс отбора в сборную команду России для участия в чемпионате и первенстве Европы по радиоспорту, который будет проходить в Литве с 4 по 10 сентября 2017 года. В состав сборной команды России попали 5 спортсменов Самарской области: Равкова Наталья, Роговинская Полина, Данилюк Алексей, Першиц Павел и Светлана Князева, сообщает министерство спорта Самарской области.
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