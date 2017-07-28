Игроки БК "Самара-2" Халдеев и Гусенков сыграют на чемпионате Европы U18

Юношеская сборная России (игроки не старше 18 лет), 27 июля, отправилась на чемпионат Европы в Словакию. В итоговую заявку команды, которую возглавляет тренер БК "Самара" Игорь Грачев, попали 12 игроков. Среди них — и два представителя БК "Самара-2": центровой Дмитрий Халдеев и разыгрывающий Дмитрий Гусенков.

В минувшем сезоне они были лидерами команды "Самара-ДЮБЛ", с которой завоевали серебряные медали Детско-юношеской баскетбольной лиги, и играли заметную роль в "Самаре-2", которой помогли стать бронзовым призером Единой молодежной лиги ВТБ.

Сборная России U18 начала подготовку к первенству Европы в середине июня. Один из этапов подготовки она провела в Самаре, где сыграла два контрольных матча с командой БК "Самара". В июле сборная приняла участие в двух международных турнирах во Франции и Испании.



Чемпионат Европы пройдет с 29 июля по 6 августа в словацких городах Братислава и Пьештяни. В нем примут участие 16 команд, которые на предварительном этапе разбиты на четыре группы. Сборная России выступит в группе А вместе с Германией, Черногорией и Турцией.

29 июля россияне встретятся с Черногорией (в 20.00 по самарскому времени), 30-го — с Турцией (в 15.30), 1 августа — с Германией (в 22.15).

В плей-офф выходят все 16 команд. Матчи 1/8 финала пройдут 2 августа, ¼ финала — 4 августа, полуфиналы — 5 августа, финал и матч за 3-е место — 6 августа, сообщает официальный сайт самарского клуба.