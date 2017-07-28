Мужчина, убивший интернет-знакомую из-за машины, отправится на 22 года в колонию

В Самарской области суд вынес приговор Алексею Русакову, которого признали виновным по статьям: убийство, сопряженное с разбоем; разбой в крупном размере с применением оружия и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.
В марте 2016 г. Русаков на сайте знакомств познакомился с женщиной и стал с ней общаться. Узнав, что у подруги есть автомобиль, он решил убить ее ради имущества.
Дома у жертвы он взял топор, находившийся в ванной, и нанес ей множественные удары по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте. После этого Русаков, убедившись, что потерпевшая мертва, похитил ее телефон, документы и автомобиль стоимостью 650 тыс. рублей.
Суд приговорил мужчину к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?
Мечтаю, чтобы эта судья с прокурором вечером по дороге домой оказались в подобной ситуации. Продажные твари!!!
Надо при вынесении всех сомнительных приговоров, проверять судей, следователей и прокуроров на предмет коррупционной составляющей.
Во что бабло с правосудием делает. Задержали бы меня с переделанным стволом и патронами Лет 5 как переобуться.Всех собак бы заодно повесили!!!Ну я то не директор а рабочий.