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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самарский "Союз-ФГ" успешно вывел на орбиту космический корабль "Союз МС-05"

БАЙКОНУР. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 28 июля, в 18:41 мск с площадки №1 космодрома Байконур ("Гагаринский старт") осуществлен запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ", которая вывела на околоземную орбиту транспортный пилотируемый корабль (ТПК) "Союз МС-05", сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Фото: Роскосмос

По информации пресс-служб самарских аэрокосмических предприятий, обеспечивавших пусковую кампанию, трехступенчатая ракета-носитель "Союз-ФГ", изготовленная Ракетно-космическим центром "Прогресс", успешно стартовала в 60-й раз. Двигатели РД-107А/РД-108А первой и второй ступеней ракеты, изготовленные ПАО "Кузнецов", также отработали без замечаний.

В составе экипажа корабля "Союз МС-05" члены длительной экспедиции МКС-52/53: космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндолф Брезник и астронавт ESA Паоло Несполи.

Программой полета предусмотрена короткая четырехвитковая схема сближения ТПК с Международной космической станцией (МКС). Причаливание к исследовательскому модулю "Рассвет" (МИМ-1) планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ГОГУ РС МКС в ЦУП и российских членов экипажей транспортного корабля и станции. Стыковка корабля с МКС запланирована на субботу, 29 июля, в 01:01 мск.

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