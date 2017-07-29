Самарский "Союз-ФГ" успешно вывел на орбиту космический корабль "Союз МС-05"

В пятницу, 28 июля, в 18:41 мск с площадки №1 космодрома Байконур ("Гагаринский старт") осуществлен запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ", которая вывела на околоземную орбиту транспортный пилотируемый корабль (ТПК) "Союз МС-05", сообщает пресс-служба Роскосмоса.
По информации пресс-служб самарских аэрокосмических предприятий, обеспечивавших пусковую кампанию, трехступенчатая ракета-носитель "Союз-ФГ", изготовленная Ракетно-космическим центром "Прогресс", успешно стартовала в 60-й раз. Двигатели РД-107А/РД-108А первой и второй ступеней ракеты, изготовленные ПАО "Кузнецов", также отработали без замечаний.
В составе экипажа корабля "Союз МС-05" члены длительной экспедиции МКС-52/53: космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндолф Брезник и астронавт ESA Паоло Несполи.
Программой полета предусмотрена короткая четырехвитковая схема сближения ТПК с Международной космической станцией (МКС). Причаливание к исследовательскому модулю "Рассвет" (МИМ-1) планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ГОГУ РС МКС в ЦУП и российских членов экипажей транспортного корабля и станции. Стыковка корабля с МКС запланирована на субботу, 29 июля, в 01:01 мск.
Последние комментарии
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?
Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.
Александр, Спасибо за комментарий, исправляем допущенную неточность: упомянутые сотрудники "Разумных решений" тогда работали в Magenta Technology (London, UK), являясь со-учредителями, директорами и главными разработчиками этой компании, которой и принадлежал продукт до момента его передачи в компанию такси. В решении поставленной задачи была применена первая технология адаптивного планирования, которая была представлена в патенте авторов (http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=03067432A1&KC=A1&FT=D), позволившая до 4 раз перепланировать машину в ходе доезда до клиента, и в этом была главная суть проекта, обеспечившая полученные результаты.
Печаль в том что вместо того чтобы инвестировать в развитие авиастроения будет еще один распильный проект.
ПАО "Кузнецов" ежегодно теряет из-за менеджмента гораздо большие средства...НК-33 сделаны бог знает когда... и это не заслуга Якушина...