Сотрудники Росгвардии изъяли у жителя Тольятти наркотик

В Тольятти сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже местного жителя, у которого изъяли запрещенное вещество, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Находившийся на маршруте патрулирования экипаж заметил на Приморском бульваре мужчину, внешность которого совпадала с переданной ранее ориентировкой о краже денег из магазина продуктов.
В ходе беседы с гражданином стражи правопорядка обратили внимание, что тот заметно нервничает, побледнел, у него трясутся руки, а зрачки глаз расширены. Патрульные приняли решение доставить 34-летнего тольяттинца в отдел полиции для проверки на причастность к совершенному преступлению.
Позднее, в ходе личного досмотра в отделе полиции, проведенного в присутствии понятых, у задержанного был обнаружен сверток с неизвестным веществом растительного происхождения — предположительно, наркотиком. Так же было установлено, что к краже денег из магазина он не имеет отношения.
По результатам проведенного исследования специалисты дали заключение, что изъятое у подозреваемого вещество является марихуаной массой более 12 граммов. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере".
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Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
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