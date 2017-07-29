16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сотрудники Росгвардии изъяли у жителя Тольятти наркотик В отношении девушки, оставившей на улице ребенка в с. Малая Царевщина, возбуждено уголовное дело В Самаре полицейские изъяли у мужчины крупную партию марихуаны Сызранец забыл после застолья, что оставил машину у друзей, и заявил об угоне В хищении машин с территории церкви в Самаре подозревают священнослужителя

Преступления Происшествия

Сотрудники Росгвардии изъяли у жителя Тольятти наркотик

ТОЛЬЯТТИ. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Версия для печати

В Тольятти сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже местного жителя, у которого изъяли запрещенное вещество, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж заметил на Приморском бульваре мужчину, внешность которого совпадала с переданной ранее ориентировкой о краже денег из магазина продуктов.
В ходе беседы с гражданином стражи правопорядка обратили внимание, что тот заметно нервничает, побледнел, у него трясутся руки, а зрачки глаз расширены. Патрульные приняли решение доставить 34-летнего тольяттинца в отдел полиции для проверки на причастность к совершенному преступлению.

Позднее, в ходе личного досмотра в отделе полиции, проведенного в присутствии понятых, у задержанного был обнаружен сверток с неизвестным веществом растительного происхождения — предположительно, наркотиком. Так же было установлено, что к краже денег из магазина он не имеет отношения.

По результатам проведенного исследования специалисты дали заключение, что изъятое у подозреваемого вещество является марихуаной массой более 12 граммов. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере".

Гид потребителя

Последние комментарии

Ирина Сиротина 26 июля 2017 11:49 В деле экс-менеджера Сбербанка, обвиняемого в краже денег VIP-клиентов, появляются новые эпизоды

Гнилой человек этот Садыков.. Да и в истории этой много темных тайн и загадок. Не может быть, чтобы в банке никто ничего не знал и не видел. Уж при работе с деньгами там точно камеры есть, которые должны были фиксировать каждую операцию. Надеюсь подлеца выведут на чистую воду и потерпевшие выиграют это дело

Семён Иранцев 18 июля 2017 09:59 Экс-менеджера Сбербанка обвиняют в краже 1 млрд руб. со счетов VIP-клиентов

Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу

Kirill Babenko 14 июня 2017 06:13 В Самаре водитель нанес серьезные травмы мужчине, сделавшему ему замечание за парковку на тротуаре

Доблестные таксисты отличаются своим примерным поведением теперь не только на проезжей части, но и на тротуаре

Krista kristana 09 июня 2017 11:58 В Самаре на ул. Губанова неизвестные зверски убили двух мужчин

Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.

Анна Арутюнова 04 июня 2017 18:55 Четыре парня задержаны за зверское убийство военнослужащего из пос. Рощинский

Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.

Фото на сайте

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6