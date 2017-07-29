Сотрудники Росгвардии изъяли у жителя Тольятти наркотик

В Тольятти сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже местного жителя, у которого изъяли запрещенное вещество, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж заметил на Приморском бульваре мужчину, внешность которого совпадала с переданной ранее ориентировкой о краже денег из магазина продуктов.

В ходе беседы с гражданином стражи правопорядка обратили внимание, что тот заметно нервничает, побледнел, у него трясутся руки, а зрачки глаз расширены. Патрульные приняли решение доставить 34-летнего тольяттинца в отдел полиции для проверки на причастность к совершенному преступлению.

Позднее, в ходе личного досмотра в отделе полиции, проведенного в присутствии понятых, у задержанного был обнаружен сверток с неизвестным веществом растительного происхождения — предположительно, наркотиком. Так же было установлено, что к краже денег из магазина он не имеет отношения.

По результатам проведенного исследования специалисты дали заключение, что изъятое у подозреваемого вещество является марихуаной массой более 12 граммов. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере".