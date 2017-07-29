Самарчанка поссорилась со знакомым и сильно избила его, возбуждено уголовное дело

В отдел полиции №1 Управления МВД России по г. Самаре поступила информация от работников медицинского учреждения о поступлении к ним мужчины с телесными повреждениями, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Сотрудники органов внутренних дел в ходе выяснения обстоятельств произошедшего установили, что травмы 36-летний пострадавший получил по месту своего жительства — в квартире дома, расположенного на ул. Стара-Загора. Из собранных материалов следовало, что в вечернее время у пострадавшего произошел конфликт со знакомой. При отработке данной информации появились предположения о том, что мужчину ранили именно во время данной ссоры. Полицейские установили местонахождение подозреваемой и опросили ее. В ходе общения с сотрудниками полиции 36-летняя женщина не стала утаивать подробности и рассказала о причинах конфликта, а также призналась в том, что нанесла своему оппоненту телесные повреждения.
По результатам проведенных экспертиз, а также обобщения собранных материалов по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", было возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемая является жительницей Самары и ранее к уголовного ответственности не привлекалась. Следствие продолжается.
Последние комментарии
Гнилой человек этот Садыков.. Да и в истории этой много темных тайн и загадок. Не может быть, чтобы в банке никто ничего не знал и не видел. Уж при работе с деньгами там точно камеры есть, которые должны были фиксировать каждую операцию. Надеюсь подлеца выведут на чистую воду и потерпевшие выиграют это дело
Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу
Доблестные таксисты отличаются своим примерным поведением теперь не только на проезжей части, но и на тротуаре
Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.