В Самаре в связи с проведением легкоатлетического марафона ограничат движение транспорта

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением открытого Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы городского округа Самара с 06:00 до 15:00 20 августа будет временно ограничено движение по ряду улиц, сообщает пресс-служба городской мэрии.
Нельзя будет проехать по:
- ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновская;
- ул. Вилоновская от ул. Максима Горького до Волжского проспекта;
- Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Лесная;
- ул. Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;
- Северо-Восточной магистрали от ул. Лесная до ул. Ново-Садовая.
Также на территории Самары будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств с 20:00 19 августа до 15:00 20 августа на следующих участках улиц:
- по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновская;
- по ул. Вилоновская от ул. Максима Горького до Волжского проспекта;
- по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Лесная;
- по ул. Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;
- по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесная до ул. Ново-Садовая.
Кроме того, с 06:00 до 15:00 20 августа движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:
- автобусные маршруты №№ 61, 247, 261 проследуют по ул. Ново-Садовая, пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Молодогвардейская, ул. Вилоновская, ул. Чапаевская, ул. Красноармейская, ул. Куйбышева и далее — по своим маршрутам (в обоих направлениях);
- автобусный маршрут № 11 в прямом направлении проследует от Губернского рынка до ул. Максима Горького (остановка "6-й причал"), далее — по ул. Венцека, ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, ул. Чапаевская, ул. Вилоновская, ул. Молодогвардейская, ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Осипенко, ул. Ново-Садовая до станции метро "Алабинская"; в обратном направлении — от станции метро "Алабинская" по ул. Ново-Садовая, пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Молодогвардейская, ул. Вилоновская, ул. Чапаевская, ул. Красноармейская, ул. Куйбышева, ул. Венцека, ул. Максима Горького до остановки "6-й причал" и далее — по своему маршруту до Губернского рынка.
Мэрия Самары обращает внимание горожан на необходимость заранее планировать маршрут следования.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.