В Самаре в связи с проведением легкоатлетического марафона ограничат движение транспорта

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением открытого Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы городского округа Самара с 06:00 до 15:00 20 августа будет временно ограничено движение по ряду улиц, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Нельзя будет проехать по:

ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновская;

ул. Вилоновская от ул. Максима Горького до Волжского проспекта;

Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Лесная;

ул. Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;

Северо-Восточной магистрали от ул. Лесная до ул. Ново-Садовая.

Также на территории Самары будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств с 20:00 19 августа до 15:00 20 августа на следующих участках улиц:

по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновская;

по ул. Вилоновская от ул. Максима Горького до Волжского проспекта;

по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Лесная;

по ул. Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;

по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесная до ул. Ново-Садовая.

Кроме того, с 06:00 до 15:00 20 августа движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

автобусные маршруты №№ 61, 247, 261 проследуют по ул. Ново-Садовая, пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Молодогвардейская, ул. Вилоновская, ул. Чапаевская, ул. Красноармейская, ул. Куйбышева и далее — по своим маршрутам (в обоих направлениях);

автобусный маршрут № 11 в прямом направлении проследует от Губернского рынка до ул. Максима Горького (остановка "6-й причал"), далее — по ул. Венцека, ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, ул. Чапаевская, ул. Вилоновская, ул. Молодогвардейская, ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Осипенко, ул. Ново-Садовая до станции метро "Алабинская"; в обратном направлении — от станции метро "Алабинская" по ул. Ново-Садовая, пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Молодогвардейская, ул. Вилоновская, ул. Чапаевская, ул. Красноармейская, ул. Куйбышева, ул. Венцека, ул. Максима Горького до остановки "6-й причал" и далее — по своему маршруту до Губернского рынка.

Мэрия Самары обращает внимание горожан на необходимость заранее планировать маршрут следования.