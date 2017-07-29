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Общество

В Самаре в связи с проведением легкоатлетического марафона ограничат движение транспорта

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением открытого Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы городского округа Самара с 06:00 до 15:00 20 августа будет временно ограничено движение по ряду улиц, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Нельзя будет проехать по:

  • ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновская;
  • ул. Вилоновская от ул. Максима Горького до Волжского проспекта;
  • Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Лесная;
  • ул. Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;
  • Северо-Восточной магистрали от ул. Лесная до ул. Ново-Садовая.

Также на территории Самары будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств с 20:00 19 августа до 15:00 20 августа на следующих участках улиц:

  • по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновская;
  • по ул. Вилоновская от ул. Максима Горького до Волжского проспекта;
  • по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Лесная;
  • по ул. Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;
  • по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесная до ул. Ново-Садовая.

Кроме того, с 06:00 до 15:00 20 августа движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

  • автобусные маршруты №№ 61, 247, 261 проследуют по ул. Ново-Садовая, пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Молодогвардейская, ул. Вилоновская, ул. Чапаевская, ул. Красноармейская, ул. Куйбышева и далее — по своим маршрутам (в обоих направлениях);
  • автобусный маршрут № 11 в прямом направлении проследует от Губернского рынка до ул. Максима Горького (остановка "6-й причал"), далее — по ул. Венцека, ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, ул. Чапаевская, ул. Вилоновская, ул. Молодогвардейская, ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Осипенко, ул. Ново-Садовая до станции метро "Алабинская"; в обратном направлении — от станции метро "Алабинская" по ул. Ново-Садовая, пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Молодогвардейская, ул. Вилоновская, ул. Чапаевская, ул. Красноармейская, ул. Куйбышева, ул. Венцека, ул. Максима Горького до остановки "6-й причал" и далее — по своему маршруту до Губернского рынка.

Мэрия Самары обращает внимание горожан на необходимость заранее планировать маршрут следования.

Гид потребителя

Последние комментарии

Леонид Гришин 21 июля 2017 15:08 Мужчина пожаловался на управляющую компанию за желтую воду

В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.

Ольга Учайкина 17 июля 2017 18:37 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!

Сергей Феоктистов 27 июня 2017 13:04 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

Андрей Куропаткин 23 июня 2017 10:29 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?

Наталья Антонова(Бирюкова) 09 июня 2017 17:43 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.

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