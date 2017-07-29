Молодое пополнение Волжского спасательного центра МЧС России приняло военную присягу

В субботу, 29 июля, в Волжском спасательном центре МЧС России начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко принял участие в мероприятии по приведению к военной присяги прибывшего для прохождения службы пополнения, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства. В этом году на верность Отечеству присягнули 47 новобранцев с разных уголков России.
За плечами у них — курс молодого бойца, впереди — обучение, боевая подготовка и готовность приходить на помощь людям в чрезвычайных ситуациях. В этот торжественный день в спасательный центр приехали их родные и близкие.
Со знаменательным событием молодое пополнение поздравили начальник Главного управления МЧС России по Самарской области, начальник Волжского спасательного центра МЧС России, а также представители самарской епархии и ветераны.
Олег Бойко, поздравляя личный состав, выразил уверенность, что новобранец принявший присягу, с честью будет следовать славным традициям военных спасателей предыдущих поколений и станет профессионалом спасательного дела, всегда готовым к выполнению поставленных задач.
"Сегодня в жизни молодого пополнения великое событие — принятие военной присяги. Для военнослужащих принятие военной присяги это черта, после которой он становится настоящим защитником родины, настоящим военным и понятие долга, чести, бесстрашия, отдачи себя для защиты Отечества и граждан становится превыше всего. Волжский спасательный центр имеет богатую традицию, большую историю, постоянное участие в спасательных операциях на территории Российской Федерации — это говорит о высоком мастерстве военнослужащих и люди благодарны личному составу спасательного центра, которым он пришел на помощь. Желаю молодому пополнению успехов в службе, уверен, что с честью будут продолжать все традиции спасательного центра", — поздравил молодых бойцов начальник Главного управления.
По окончании торжественной части родители и близкие новобранцев, пришедшие на церемонию, познакомились с бытом военнослужащих, услышали об их дальнейшей службе и перспективах после ее окончания, ознакомились с современными образцами специальной техники и оборудования, всем гостям было предложено питание в полевой кухне.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.