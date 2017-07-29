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Общество

Молодое пополнение Волжского спасательного центра МЧС России приняло военную присягу

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 29 июля, в Волжском спасательном центре МЧС России начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко принял участие в мероприятии по приведению к военной присяги прибывшего для прохождения службы пополнения, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства. В этом году на верность Отечеству присягнули 47 новобранцев с разных уголков России.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

За плечами у них — курс молодого бойца, впереди — обучение, боевая подготовка и готовность приходить на помощь людям в чрезвычайных ситуациях. В этот торжественный день в спасательный центр приехали их родные и близкие.

Со знаменательным событием молодое пополнение поздравили начальник Главного управления МЧС России по Самарской области, начальник Волжского спасательного центра МЧС России, а также представители самарской епархии и ветераны.

Олег Бойко, поздравляя личный состав, выразил уверенность, что новобранец принявший присягу, с честью будет следовать славным традициям военных спасателей предыдущих поколений и станет профессионалом спасательного дела, всегда готовым к выполнению поставленных задач.  

"Сегодня в жизни молодого пополнения великое событие — принятие военной присяги. Для военнослужащих принятие военной присяги это черта, после которой он становится настоящим защитником родины, настоящим военным и понятие долга, чести, бесстрашия, отдачи себя для защиты Отечества и граждан становится превыше всего. Волжский спасательный центр имеет богатую традицию, большую историю, постоянное участие в спасательных операциях на территории Российской Федерации — это говорит о высоком мастерстве военнослужащих и люди благодарны личному составу спасательного центра, которым он пришел на помощь. Желаю молодому пополнению успехов в службе, уверен, что с честью будут продолжать все традиции спасательного центра", — поздравил молодых бойцов начальник Главного управления.

По окончании торжественной части родители и близкие новобранцев, пришедшие на церемонию, познакомились с бытом военнослужащих, услышали об их дальнейшей службе и перспективах после ее окончания, ознакомились с современными образцами специальной техники и оборудования, всем гостям было предложено питание в полевой кухне.

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