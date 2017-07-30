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Николай Меркушкин: "Военно-Морской флот — гарант мира и стабильности"

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 30 июля, губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравил ветеранов, действующих матросов, мичманов и офицеров Военно-Морского флота с профессиональным праздником.

Николай Меркушкин Николай Меркушкин
Фото: Архив «ВН»

"Наш флот имеет славную историю и богатые традиции. Навечно вписаны в ратную летопись Российского государства громкие победы Федора Федоровича Ушакова, Павла Степановича Нахимова и многих других знаменитых флотоводцев, подвиги, совершенные военными моряками в годы Великой Отечественной войны", — отметил глава региона.

По его словам, сегодня Военно-Морской Флот представляет собой грозную силу, его боевая мощь является гарантом мира и стабильности не только в приграничье, но и на просторах мирового океана.

"Морскую закалку получили тысячи жителей Самарской области. И сегодня они с гордостью вспоминают свои флотские будни. Уверен, что наши ребята и впредь будут достойно нести службу на водных рубежах Российской Федерации," — подчеркнул руководитель области в поздравлении.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Жильцов 26 июля 2017 04:42 Николай Меркушкин передал самарскому ТТУ 10 новых трамваев

Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!

Дарья Смирнова 05 июня 2017 17:44 В мае 2018 года в Самару привезут Кубок мира по футболу

Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.

Дима Якут 07 мая 2017 16:33 Николай Меркушкин поздравил работников отраслей связи с профессиональным праздником — Днем радио

Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 06:42 Николай Меркушкин: "Подвиг Героев Отечества невозможно переоценить"

Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.

Группа СИНКО 08 апреля 2016 07:06 Николай Меркушкин ознакомился с работой СХП "Кармала" Кошкинского района, которое дает свыше 50 центнеров с га

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