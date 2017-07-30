Николай Меркушкин: "Военно-Морской флот — гарант мира и стабильности"

В воскресенье, 30 июля, губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравил ветеранов, действующих матросов, мичманов и офицеров Военно-Морского флота с профессиональным праздником.

"Наш флот имеет славную историю и богатые традиции. Навечно вписаны в ратную летопись Российского государства громкие победы Федора Федоровича Ушакова, Павла Степановича Нахимова и многих других знаменитых флотоводцев, подвиги, совершенные военными моряками в годы Великой Отечественной войны", — отметил глава региона.

По его словам, сегодня Военно-Морской Флот представляет собой грозную силу, его боевая мощь является гарантом мира и стабильности не только в приграничье, но и на просторах мирового океана.

"Морскую закалку получили тысячи жителей Самарской области. И сегодня они с гордостью вспоминают свои флотские будни. Уверен, что наши ребята и впредь будут достойно нести службу на водных рубежах Российской Федерации," — подчеркнул руководитель области в поздравлении.