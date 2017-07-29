Два жителя губернии строят плот из бочек, чтобы доплыть через Сызрань до Саратова

Член Федерации бокса Сызрани Андрей Цикунов и директор ДОСААФ из Октябрьска Максим Сагайдак ищут 200-литровые бочки, из которых хотят соорудить плот и проплыть по Волге, сообщает ktv-ray.ru.
Маршрут необычного путешествия будет пролегать через Тольятти, Самару, Октябрьск, Сызрань и далее.
"Нам очень не хватает бочек. Нужно 20 штук. Плот будет площадью 60 кв. метров. Это довольно серьезное сооружение, поэтому, если кто-то готов предоставить нам бочки, а также доски 50×150, то мы будем очень благодарны. Будем признательны даже за совет о том, где можно взять такие бочки, — рассказал Андрей Цикунов.
По его словам, создатели необычного плота хотят показать народу, как можно трезво отдыхать и путешествовать без больших денежных вложений.
Бочки могут быть железными или пластиковыми, главное — чтобы они были большие, либо их было очень много, и они герметично закрывались чтобы в них не попала вода, пояснил Андрей.
Причем парни из Октябрьска хотят найти таких же веселых ребят в Саратове, чтобы передать им плот из бочек, как эстафету для продолжения путешествия по Волге.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.