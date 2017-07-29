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Общество

Два жителя губернии строят плот из бочек, чтобы доплыть через Сызрань до Саратова

ОКТЯБРЬСК. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Член Федерации бокса Сызрани Андрей Цикунов и директор ДОСААФ из Октябрьска Максим Сагайдак ищут 200-литровые бочки, из которых хотят соорудить плот и проплыть по Волге, сообщает ktv-ray.ru.

Маршрут необычного путешествия будет пролегать через Тольятти, Самару, Октябрьск, Сызрань и далее.

"Нам очень не хватает бочек. Нужно 20 штук. Плот будет площадью 60 кв. метров. Это довольно серьезное сооружение, поэтому, если кто-то готов предоставить нам бочки, а также доски 50×150, то мы будем очень благодарны. Будем признательны даже за совет о том, где можно взять такие бочки, — рассказал Андрей Цикунов.

По его словам, создатели необычного плота хотят показать народу, как можно трезво отдыхать и путешествовать без больших денежных вложений.

Бочки могут быть железными или пластиковыми, главное — чтобы они были большие, либо их было очень много, и они герметично закрывались чтобы в них не попала вода, пояснил Андрей.

Причем парни из Октябрьска хотят найти таких же веселых ребят в Саратове, чтобы передать им плот из бочек, как эстафету для продолжения путешествия по Волге.

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