Самарца задержали по подозрению в разбойном нападении

В Самаре 27-летнего мужчину подозревают в разбойном нападении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Злоумышленник напал на 39-летнего местного жителя у дома на ул. Балаковской. Он нанес травмы прохожему и отобрал у него мобильный телефон, часы и серебряную цепочку.

По версии правоохранителей, к преступлению может быть причастен гражданин, проживающий недалеко от места преступления, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу.

Сейчас похищенное имущество изъято. По статье "Разбой" в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.