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Общество

В губернии торжественно отметили День Военно-Морского Флота

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 30 июля, действующие военные моряки и ветераны ВМФ отметили свой профессиональный праздник. В Самаре и ряде муниципалитетов прошли торжественные мероприятия, посвященные этому событию. На улицах городов и сел губернии в этот день гуляло немало людей в бескозырках и черных беретах морпехов.

Задолго до начала торжеств самарская набережная начала заполняться людьми в тельняшках, большинство из которых долгие годы прослужили в ВМФ и морской пехоте. Многие пришли с детьми и женами. Моряки обменивались рукопожатиями, обнимались и рассказывали о службе на море.

"Я 12 лет отдал Тихоокеанскому флоту и часто вспоминаю о городе Петропавловск-Камчатский, где мы дислоцировались. Можно сказать, скучаю без моря. За годы службы всякое случалось, приходилось, например, участвовать в задержании нарушителей морских границ. — рассказал старший мичман запаса Павел Овсянников. — Для меня день Военно-Морского Флота главный праздник, и в последнее воскресенье июля я каждый год прихожу на набережную, где встречаюсь с товарищами. На следующий год планирую поехать в Санкт-Петербург на морской парад".

"Я приехал в Самару из Московской области, чтобы отметить этот праздник со своими волжскими друзьями. Я горжусь, что служил в морской пехоте, и мы останемся верны воинскому братству, которое сложилось за годы службы", — пояснил Геннадий Рыбак.

"Флот — это романтика и все, кто попадает туда служить, всю жизнь помнят об этом. Мы — самарцы живем далеко от моря, но наше сердце близко к морю", — заметил ветеран морской пехоты Алексей Родионов.

Ветераны также отмечали, что Самарская область уделяет большое внимание развитию шефских связей с флотом. На Тихоокеанском флоте есть подводная лодка "Самара", на Балтийском флоте имеются корабли "Сызрань", "Жигулевск", а на Черноморском — недавно появился противодиверсионный катер "Кинель".

Затем у памятника соловецким юнгам на одноименной аллее самарской набережной, состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Военно-Морского Флота. В 2017 г. исполнилось 75 лет с момента образования Соловецкой школы юнг и 25 лет с момента установки в Самаре памятника юным морякам. Памятная аллея расположена там, откуда уезжали учиться в школу юнг мальчики — добровольцы. По инициативе юнармейцев губернии в ознаменовании этих дат митинг начался с поднятия Андреевского флага.

От лица губернатора Самарской области Н. И. Меркушкина и правительства области моряков поздравил руководитель управления по связям с депутатским корпусом и общественными объединениями Игорь Кулагин. Он прочитал приветственный адрес главы региона.

"Сегодня Военно-Морской Флот представляет собой грозную силу, его боевая мощь является гарантом мира и стабильности не только в приграничье, но и на просторах мирового океана. Морскую закалку получили тысячи жителей Самарской области, и сегодня они с гордостью вспоминают свои флотские будни. Уверен, что наши ребята и впредь будут достойно нести службу на водных рубежах Российской Федерации", — говорится в нем.

Депутат Государственной думы РФ Игорь Станкевич в своем выступлении отметил важность проводимых на набережной мероприятий, которые надолго останутся в памяти жителей и гостей города.

"Мы гордимся тем, что наши земляки совершили подвиги во время Великой Отечественной войны, и низко склоняем головы перед теми, кто не вернулся с полей сражений", — сказал парламентарий.

Собравшихся также приветствовали представители общественных организаций и учебных заведений губернии.

После минуты молчания в память о погибших моряках во время Великой Отечественной войны и других локальных конфликтов к памятнику Соловецким юнгам возложили цветы.

Затем с собравшимися поделился воспоминаниями ветеран ВОВ, выпускник школы юнг Владимир Коренченко. "Во время войны я жил в Самаре и учился на слесаря-лекальщика. Однажды мы с друзьями собрались и рванули на фронт, хотели сами бить фашистов. Но нас под Ленинградом поймали и вернули обратно. — рассказал он. — Потом сумел попасть в Соловецкую школу юнг, где проучился более года. После этого направили в бригаду подводных лодок Северного флота в город Полярный. Я до сих пор поддерживаю с ними связь и бываю у них. В последующем я долгие годы прослужил в КГБ. Сейчас я ветеран военной контрразведки".

По окончании юнармейцы и ветераны ВМФ торжественно спустили венки на воду.

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«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

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Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.

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