До 1 ноября городские округа и поселения губернии численностью свыше 1000 человек разработают новые правила благоустройства

В Отрадном 28 июля прошло заседание городской общественной комиссии, на котором утвердили дизайн-проекты дворовых территорий, участвующих в программе по формированию комфортной городской среды. Общественники и представили власти заявили, что контроль за ходом работ во дворах будет строжайшим.
Как рассказали представители министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, до 1 августа во всех муниципалитетах необходимо было подготовить и утвердить дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, заявленных в муниципальных программах на 2017 год. В Отрадном это сделали.
По словам представителей администрации, в городе полным ходом идет реализация муниципальной программы "Комфортная городская среда" на 2017 год. Ее принятие было необходимо, чтобы город вошел в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". Сначала от жителей принимали заявки, к которым они прикладывали схемы с желаемыми парковками, пешеходными дорожками, игровым оборудованием и обязательством по собственному участию в реализации проекта. Затем общественная комиссия утвердила адреса многоквартирных домов, где пройдет благоустройство дворов и через некоторое время они были включены в городскую программу на этот год. В списке оказались дворы по улицам Новокуйбышевская, 3-й Северный проезд, Пионерская, Отрадная, Первомайская, Орлова, Ленина, Советская, Спортивная и Гагарина.
Отрадненцы, проживающие на ул. Гагарина рассказали, что они еще четыре года назад начали благоустраивать свой двор, в частности появилась детская площадка. А программа "Формирование комфортной городской среды", по их мнению, позволила все делать на более высоком уровне. Как заметила член общественного совета микрорайона № 13 Отрадного Л. Земскова: "Скоро мы увидим свой двор современным, красивым и уютным".
"Несколько лет назад все было был в ужасном состоянии, можно сказать, какая-то выжженная пустыня. Не было ни травинки, ни кусточка. Но вы видите, что усилия не прошли даром. — рассказала Людмила Ивановна. — А через некоторое время будет еще построена парковка на девять машин, проведен ремонт площадки для сушки белья, поставят четыре спортивных тренажера, а также сделают ограждение и озеленят территорию. Жители уже сейчас принимают активное участие в благоустройстве. Весной мы коллективно сажали березы и рябины. Трудились все — от мала до велика. Очень радует, что дети приходят помогать родителям".
"Ребята с утра до вечера играют на новой площадке. Они очень бережно к ней относятся, что не может не радовать", — пояснила проживающая на ул. Гагарина В. Фомина.
"То, что жители не смогли сделать в прошлые годы, сейчас может быть реализовано. Во всех дворах, участвующих в программе, разработаны дизайн-проекты. В них, конечно, еще будут учитываться замечания ресурсоснабжающих организаций и инженерных служб по подземным коммуникациям, — доложила на заседании общественной руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения Отрадного С. Селиверстова. — Торги уже объявлены и после определения подрядной организации, ей с учетом замечаний передадут дизайн-проект. После этого начнутся работы. В нашем муниципалитете на эти мероприятия направляется 25 млн рублей. 22 млн руб. выделены из средств областного и федерального бюджета и 3 млн — софинансирование из местного".
"Деньги городу выделены", — пояснила первый заместитель главы Отрадного О. Зеленская.
Теперь до 1 ноября городские округа и поселения губернии численностью свыше 1000 человек разработают новые правила благоустройства, соответствующие современным требованиям, и представят их на общественные обсуждения. А до 31 декабря органы местного самоуправления должны будут принять муниципальные программы "Формирование комфортной городской среды" на 2018–2022 годы.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.