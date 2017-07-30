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ЖКХ и благоустройство Общество

До 1 ноября городские округа и поселения губернии численностью свыше 1000 человек разработают новые правила благоустройства

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Отрадном 28 июля прошло заседание городской общественной комиссии, на котором утвердили дизайн-проекты дворовых территорий, участвующих в программе по формированию комфортной городской среды. Общественники и представили власти заявили, что контроль за ходом работ во дворах будет строжайшим.

Фото: Кирилл Забудский

Как рассказали представители министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, до 1 августа во всех муниципалитетах необходимо было подготовить и утвердить дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, заявленных в муниципальных программах на 2017 год. В Отрадном это сделали.

По словам представителей администрации, в городе полным ходом идет реализация муниципальной программы "Комфортная городская среда" на 2017 год. Ее принятие было необходимо, чтобы город вошел в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". Сначала от жителей принимали заявки, к которым они прикладывали схемы с желаемыми парковками, пешеходными дорожками, игровым оборудованием и обязательством по собственному участию в реализации проекта. Затем общественная комиссия утвердила адреса многоквартирных домов, где пройдет благоустройство дворов и через некоторое время они были включены в городскую программу на этот год. В списке оказались дворы по улицам Новокуйбышевская, 3-й Северный проезд, Пионерская, Отрадная, Первомайская, Орлова, Ленина, Советская, Спортивная и Гагарина.

Отрадненцы, проживающие на ул. Гагарина рассказали, что они еще четыре года назад начали благоустраивать свой двор, в частности появилась детская площадка. А программа "Формирование комфортной городской среды", по их мнению, позволила все делать на более высоком уровне. Как заметила член общественного совета микрорайона № 13 Отрадного Л. Земскова: "Скоро мы увидим свой двор современным, красивым и уютным".

"Несколько лет назад все было был в ужасном состоянии, можно сказать, какая-то выжженная пустыня. Не было ни травинки, ни кусточка. Но вы видите, что усилия не прошли даром. — рассказала Людмила Ивановна. — А через некоторое время будет еще построена парковка на девять машин, проведен ремонт площадки для сушки белья, поставят четыре спортивных тренажера, а также сделают ограждение и озеленят территорию. Жители уже сейчас принимают активное участие в благоустройстве. Весной мы коллективно сажали березы и рябины. Трудились все — от мала до велика. Очень радует, что дети приходят помогать родителям".

"Ребята с утра до вечера играют на новой площадке. Они очень бережно к ней относятся, что не может не радовать", — пояснила проживающая на ул. Гагарина В. Фомина.

"То, что жители не смогли сделать в прошлые годы, сейчас может быть реализовано. Во всех дворах, участвующих в программе, разработаны дизайн-проекты. В них, конечно, еще будут учитываться замечания ресурсоснабжающих организаций и инженерных служб по подземным коммуникациям, — доложила на заседании общественной руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения Отрадного С. Селиверстова. — Торги уже объявлены и после определения подрядной организации, ей с учетом замечаний передадут дизайн-проект. После этого начнутся работы. В нашем муниципалитете на эти мероприятия направляется 25 млн рублей. 22 млн руб. выделены из средств областного и федерального бюджета и 3 млн — софинансирование из местного".

"Деньги городу выделены", — пояснила первый заместитель главы Отрадного О. Зеленская.

Теперь до 1 ноября городские округа и поселения губернии численностью свыше 1000 человек разработают новые правила благоустройства, соответствующие современным требованиям, и представят их на общественные обсуждения. А до 31 декабря органы местного самоуправления должны будут принять муниципальные программы "Формирование комфортной городской среды" на 2018–2022 годы.

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