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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В реке Сок в с. Малая Царевщина утонул мужчина

КРАСНЫЙ ЯР. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 30 июля, на реке Сок в с. Малая Царевщина Красноярского района утонул 28-летний мужчина, сообщили в ПСС по Самарской области.

Фото: pssso.ru

В 14:30 очевидцы происшествия сообщили о случившемся в чрезвычайную службу, и в указанный ими район отправился поисково-спасательный отряд специального назначения.

На месте ЧП спасатели определили район поиска и приступили к работе.

"Происшествие случилось за пределами оборудованного пляжа, — сообщают в ПСС по Самарской области. — Проведение обследования дна водоема осложняло большое количество водорослей".

Тело мужчины водолазы обнаружили на глубине 3 м и на удалении 40 м от береговой линии.

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