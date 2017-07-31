В реке Сок в с. Малая Царевщина утонул мужчина

В воскресенье, 30 июля, на реке Сок в с. Малая Царевщина Красноярского района утонул 28-летний мужчина, сообщили в ПСС по Самарской области.
В 14:30 очевидцы происшествия сообщили о случившемся в чрезвычайную службу, и в указанный ими район отправился поисково-спасательный отряд специального назначения.
На месте ЧП спасатели определили район поиска и приступили к работе.
"Происшествие случилось за пределами оборудованного пляжа, — сообщают в ПСС по Самарской области. — Проведение обследования дна водоема осложняло большое количество водорослей".
Тело мужчины водолазы обнаружили на глубине 3 м и на удалении 40 м от береговой линии.
Последние комментарии
А на совместимость пробу на наркоз забыли сделать....чтоб избежать такую ркакцию,тогда б Врачам не надо было оправдаться,в вое время Я себя таким анализам сама себя спасла от смерти,так как при проверки у меня была отрицательная реакция на три припарата...вот так,и операцию отложили
Как вам не стыдно?!!! Екатерины дома нет и не было. Она не нашлась. В суд надо за такое подавать. Сплошное вранье!!!! И пропала она не 23 июня. Ублюдки, получают деньги и пишут, что попало. Полиция не проводит никаких мероприятий по этому делу! За все заплачено! А Кати так и нет.
Кафе "Веллес", в Куйбышевском районе. У пострадавших диагноз Сальмонеллез.
Найден. погиб. Соболезную родным и близким.
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?