У жительницы Новосемейкино изъяли почти 50 гр героина

В пос. Новосемейкино Красноярского района сотрудники полиции задержали 47-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На ул. Пристанционной в присутствии понятых в ходе личного досмотра у женщины были обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным веществом. Находку направили в Экспертно-криминалистический центр областного полицейского Главка. В дальнейшем эксперты-криминалисты дали заключение, что изъятое является наркотическим веществом — героином, массой 49,08 гр, и карфентанилом, массой 4,85 граммов.

По версии оперативников, подозреваемая приобрела запрещенные вещества у ранее судимого за незаконный оборот наркотиков 50-летнего жителя пос. Новосемейкино. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере".