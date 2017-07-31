Во время пожара на ул. Галактионовской спасли мужчину и женщину

В воскресенье, 30 июля, в девятом часу вечера, во время тушения домашних вещей в квартире на ул. Галактионовской в Ленинском районе Самары пожарные спасли 65-летнего мужчину и 81-летнюю женщину, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, сообщение о пожаре в квартире на ул. Галактионовской поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 20:38. На месте происшествия горели домашние вещи на площади 15 кв. м.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В его тушении участвовали 39 человек, которые использовали девять единиц техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 20:57.

По предварительным данным оперативных служб спасенным мужчине и женщине оказывали помощь врачи самарской "скорой". Получившего, предположительно, отравление продуктами горения мужчину потом доставили в больницу им. Середавина, а женщина с ожогами поступила в больницу им. Пирогова.

Причины возникновения пожара и ущерб устанавливаются.