Во время пожара на ул. Галактионовской спасли мужчину и женщину

В воскресенье, 30 июля, в девятом часу вечера, во время тушения домашних вещей в квартире на ул. Галактионовской в Ленинском районе Самары пожарные спасли 65-летнего мужчину и 81-летнюю женщину, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, сообщение о пожаре в квартире на ул. Галактионовской поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 20:38. На месте происшествия горели домашние вещи на площади 15 кв. м.
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В его тушении участвовали 39 человек, которые использовали девять единиц техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 20:57.
По предварительным данным оперативных служб спасенным мужчине и женщине оказывали помощь врачи самарской "скорой". Получившего, предположительно, отравление продуктами горения мужчину потом доставили в больницу им. Середавина, а женщина с ожогами поступила в больницу им. Пирогова.
Причины возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
Последние комментарии
Ерунда какая-то. по акту пожарного осмотра источник возгорания прописан минвата, дым кстати характерный больше для неё. пенопласт современный не тлеет даже.
Давно хотел высказаться на эту тему. Как можно было наш цех с потенциально пожароопасным материалом утеплять минватой? класс горючести наших продуктов Г4, т.е. пожароопасны, минваты - Г3, т.е. поддерживает и распространяет горение. Не стали брать материал с антипиреновыми присадки, тот же ППС, вот и итог
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!