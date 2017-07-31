Конкурсный управляющий "Приоритета" собрал компромат на топ-менеджмент банка

В начале июля было возобновлено предварительное следствие по факту злоупотребления полномочиями при выдаче кредитов физическим и юридическим лицам в ОАО Банк "Приоритет", сообщает конкурсный управляющий "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

Напомним, лицензия у банка "Приоритет" была отозвана в конце сентября 2014 года, в том же году в отношении него открыта процедура банкротства.

13 апреля 2015 г. ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ по факту злоупотребления полномочиями при выдаче кредитов физическим и юридическим лицам. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. Следственным органом неоднократно выносились постановления о приостановлении предварительного следствия в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Конкурсный управляющий проверил обстоятельства банкротства "Приоритета", по результатам чего в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области направлено заявление о преступлениях, совершенных руководителями банка. Заявление приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного в 2015 году. 7 июля 2017 года предварительное следствие возобновили.

Этого, в частности, добивались кредиторы финансовой организации. На очередном заседании комитета в середине июня они просили АСВ подать заявления в адрес 23 компаний-должников "Приоритета" и сразу 56 физических лиц, а также "иных лиц, возможно, причастных к совершению преступлений по ст. 177, 159.1, 315 УК РФ".

В числе тех, кто может попасть в орбиту новых уголовных дел, оказались акционеры и топ-менеджмент "Приоритета". И прежде всего — основной владелец "Приоритета" Виктор Развеев, задолжавший кредитной организации более 100 млн рублей. В общей сложности топ-менеджеры "Приоритета" успели вынести из банка порядка 200 млн рублей.