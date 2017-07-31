Конкурсный управляющий "Приоритета" собрал компромат на топ-менеджмент банка

В начале июля было возобновлено предварительное следствие по факту злоупотребления полномочиями при выдаче кредитов физическим и юридическим лицам в ОАО Банк "Приоритет", сообщает конкурсный управляющий "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).
Напомним, лицензия у банка "Приоритет" была отозвана в конце сентября 2014 года, в том же году в отношении него открыта процедура банкротства.
13 апреля 2015 г. ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ по факту злоупотребления полномочиями при выдаче кредитов физическим и юридическим лицам. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. Следственным органом неоднократно выносились постановления о приостановлении предварительного следствия в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
Конкурсный управляющий проверил обстоятельства банкротства "Приоритета", по результатам чего в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области направлено заявление о преступлениях, совершенных руководителями банка. Заявление приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного в 2015 году. 7 июля 2017 года предварительное следствие возобновили.
Этого, в частности, добивались кредиторы финансовой организации. На очередном заседании комитета в середине июня они просили АСВ подать заявления в адрес 23 компаний-должников "Приоритета" и сразу 56 физических лиц, а также "иных лиц, возможно, причастных к совершению преступлений по ст. 177, 159.1, 315 УК РФ".
В числе тех, кто может попасть в орбиту новых уголовных дел, оказались акционеры и топ-менеджмент "Приоритета". И прежде всего — основной владелец "Приоритета" Виктор Развеев, задолжавший кредитной организации более 100 млн рублей. В общей сложности топ-менеджеры "Приоритета" успели вынести из банка порядка 200 млн рублей.
Последние комментарии
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.