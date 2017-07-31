Подозреваемые в нападении на супругов Вашуркиных заявили о давлении со стороны следствия

В Самаре близится к концу рассмотрение уголовного дела о нападении на супругов Вашуркиных.

Напомним, по версии следствия, Виталий Яранкин, Андрей Пермяков, Даниил Елтышев и Эрнст Яцуненко в ночь на 11 декабря 2016 г. в торговом павильоне Самары заметили на шее незнакомого полицейского Дмитрия Вашуркина (к тот день он был в штатском) золотую цепочку, решили напасть на него и забрать золото.

Компания молодых людей незаметно проехала за Вашуркиным и его женой до их дома в Смышляевке, после чего парни напали на них и жестоко избили, требуя передать драгоценности и деньги.

От полученных травм Екатерина Вашуркина скончалась, а Дмитрий Вашуркин попал в больницу.

На данный момент полицейский уже вернулся на службу — он занимает должность начальника Управления МВД по Отрадному.

На скамье подсудимых, кроме Яранкина, Пермякова, Елтышева и Яцуненко, оказалась еще и Кристина Чистякова, которой вменяется укрывательство преступления: следователи выяснили, что она спрятала у себя дома окровавленную куртку Елтышева и золотую цепочку, снятую с тела Екатерины Вашуркиной, а впоследствии избавилась от того и другого. Обвинение в убийстве и покушении на убийство двух лиц предъявлено только Дмитрию Яранкину.

По версии следствия, убийство было заранее запланировано и совершено с целью скрыть другое преступление — разбойное нападение на полицейского и его жену. Сам Яранкин это отрицает: по его версии, все произошло спонтанно и неожиданно для всех. Остальные участники расправы также пытаются убедить суд в том, что ударов было меньше и не такой силы, как говорят правоохранители.

Судебное следствие подходит к концу: допрошены свидетели и сами подсудимые. Сейчас в суд вызывают оперативников.

"Это делается из-за того, что некоторые подсудимые заявили о том, что к ним применялись методы давления", — пояснил старший прокурор отдела государственного обвинения прокуратуры Самарской области Владимир Негуляев.

Проблема в том, что подозреваемых задерживали в разных местах отдельные опергруппы. Вспомнить имена и фамилии тех, кто якобы применял насилие, естественно, никто не может. Поэтому в суд вызывают отдельных оперативников и допрашивают их с пристрастием. Подтвердятся ли жалобы подсудимых в суде — большой вопрос.