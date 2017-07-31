Подозреваемые в нападении на супругов Вашуркиных заявили о давлении со стороны следствия

В Самаре близится к концу рассмотрение уголовного дела о нападении на супругов Вашуркиных.
Напомним, по версии следствия, Виталий Яранкин, Андрей Пермяков, Даниил Елтышев и Эрнст Яцуненко в ночь на 11 декабря 2016 г. в торговом павильоне Самары заметили на шее незнакомого полицейского Дмитрия Вашуркина (к тот день он был в штатском) золотую цепочку, решили напасть на него и забрать золото.
Компания молодых людей незаметно проехала за Вашуркиным и его женой до их дома в Смышляевке, после чего парни напали на них и жестоко избили, требуя передать драгоценности и деньги.
От полученных травм Екатерина Вашуркина скончалась, а Дмитрий Вашуркин попал в больницу.
На данный момент полицейский уже вернулся на службу — он занимает должность начальника Управления МВД по Отрадному.
На скамье подсудимых, кроме Яранкина, Пермякова, Елтышева и Яцуненко, оказалась еще и Кристина Чистякова, которой вменяется укрывательство преступления: следователи выяснили, что она спрятала у себя дома окровавленную куртку Елтышева и золотую цепочку, снятую с тела Екатерины Вашуркиной, а впоследствии избавилась от того и другого. Обвинение в убийстве и покушении на убийство двух лиц предъявлено только Дмитрию Яранкину.
По версии следствия, убийство было заранее запланировано и совершено с целью скрыть другое преступление — разбойное нападение на полицейского и его жену. Сам Яранкин это отрицает: по его версии, все произошло спонтанно и неожиданно для всех. Остальные участники расправы также пытаются убедить суд в том, что ударов было меньше и не такой силы, как говорят правоохранители.
Судебное следствие подходит к концу: допрошены свидетели и сами подсудимые. Сейчас в суд вызывают оперативников.
"Это делается из-за того, что некоторые подсудимые заявили о том, что к ним применялись методы давления", — пояснил старший прокурор отдела государственного обвинения прокуратуры Самарской области Владимир Негуляев.
Проблема в том, что подозреваемых задерживали в разных местах отдельные опергруппы. Вспомнить имена и фамилии тех, кто якобы применял насилие, естественно, никто не может. Поэтому в суд вызывают отдельных оперативников и допрашивают их с пристрастием. Подтвердятся ли жалобы подсудимых в суде — большой вопрос.
Последние комментарии
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?
Мечтаю, чтобы эта судья с прокурором вечером по дороге домой оказались в подобной ситуации. Продажные твари!!!
Надо при вынесении всех сомнительных приговоров, проверять судей, следователей и прокуроров на предмет коррупционной составляющей.
Во что бабло с правосудием делает. Задержали бы меня с переделанным стволом и патронами Лет 5 как переобуться.Всех собак бы заодно повесили!!!Ну я то не директор а рабочий.