ТТК-ТВ порадует любителей футбола и кино

Оператор ТТК в рамках услуги "Интерактивное ТВ" увеличил количество тематических пакетов телеканалов до восьми. Теперь абонентам доступно еще больше каналов в высоком качестве в составе новых пакетов: "Познавательный", "Кино", "Плюс Футбол" и "Наш футбол".
Тематические пакеты можно подключить дополнительно к основным: "Социальному", "Базовому" и "Расширенному", — и сформировать собственный список любимых телеканалов по своему желанию.
Пакет "Кино" в своем составе порадует телеканалами "Русский иллюзион HD", "Индийское кино", "Мир сериала" и другими не менее популярными всего за 249 рублей в месяц. Любители кинематографа оценят комедии и мелодрамы, громкие премьеры и любимую классику, зарубежные блокбастеры и российские сериалы.
Пакет "Познавательный" за 249 рублей в месяц для тех, кто ищет новые яркие идеи, любит готовить, творить, узнавать много нового и интересного. Здесь можно изучать языки с телеканалом "English Club HD", заботиться о своём здоровье с "Здоровое ТВ", хорошо проводить время с "Fine Living", "Eureka HD" и другими познавательными каналами.
Лучшие телеканалы о футболе "Матч! Футбол" 1, 2 и 3 в HD качестве можно найти в пакете "Плюс Футбол" за 380 рублей в месяц: эфиры матчей чемпионата Италии, Лиги чемпионов УЕФА, футбольные трансляции матчей из "Серии А", а также освещение матчей английской Премьер-Лиги и чемпионата Европы.
Дополнить спортивный пакет можно эксклюзивным тематическим каналом о российском футболе "Наш Футбол" за 219 рублей в месяц: подробные комментарии специалистов, интервью с участием тренеров, статистические данные, телепрограммы с участием футболистов и звёзд спортивной журналистики.
Услуга "Интерактивное ТВ" от ТТК доступна для подключения в 56 городах России. Она позволяет смотреть телеканалы в высоком качестве и управлять эфиром, используя функции перемотки, паузы и просмотра завершившихся программ.
Функционал "Интерактивного ТВ" активно пополняется новыми сервисами. Уже в ближайшее время ТТК предложит абонентам подписку на широкий каталог фильмов, кино и мультипликации от ведущих студий. До конца года появится возможность аренды единицы контента до 48 часов. Также будет запущена услуга "Мультискрин", которая объединит все экраны пользователя в единую систему.
Информацию о подключении интерактивного ТВ в своем городе и содержанию пакетов каналов можно получить на сайте компании www.ttk.ru или по телефону единого контактного центра 8 800 775 0 775 (звонок по России бесплатный).
Последние комментарии
вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите
Оченень интересная информация.
Со всех сторон обложили бедных учеников, лучше бы со взятками так боролись))
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!