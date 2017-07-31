ТТК-ТВ порадует любителей футбола и кино

Оператор ТТК в рамках услуги "Интерактивное ТВ" увеличил количество тематических пакетов телеканалов до восьми. Теперь абонентам доступно еще больше каналов в высоком качестве в составе новых пакетов: "Познавательный", "Кино", "Плюс Футбол" и "Наш футбол".

Тематические пакеты можно подключить дополнительно к основным: "Социальному", "Базовому" и "Расширенному", — и сформировать собственный список любимых телеканалов по своему желанию.

Пакет "Кино" в своем составе порадует телеканалами "Русский иллюзион HD", "Индийское кино", "Мир сериала" и другими не менее популярными всего за 249 рублей в месяц. Любители кинематографа оценят комедии и мелодрамы, громкие премьеры и любимую классику, зарубежные блокбастеры и российские сериалы.

Пакет "Познавательный" за 249 рублей в месяц для тех, кто ищет новые яркие идеи, любит готовить, творить, узнавать много нового и интересного. Здесь можно изучать языки с телеканалом "English Club HD", заботиться о своём здоровье с "Здоровое ТВ", хорошо проводить время с "Fine Living", "Eureka HD" и другими познавательными каналами.

Лучшие телеканалы о футболе "Матч! Футбол" 1, 2 и 3 в HD качестве можно найти в пакете "Плюс Футбол" за 380 рублей в месяц: эфиры матчей чемпионата Италии, Лиги чемпионов УЕФА, футбольные трансляции матчей из "Серии А", а также освещение матчей английской Премьер-Лиги и чемпионата Европы.

Дополнить спортивный пакет можно эксклюзивным тематическим каналом о российском футболе "Наш Футбол" за 219 рублей в месяц: подробные комментарии специалистов, интервью с участием тренеров, статистические данные, телепрограммы с участием футболистов и звёзд спортивной журналистики.

Услуга "Интерактивное ТВ" от ТТК доступна для подключения в 56 городах России. Она позволяет смотреть телеканалы в высоком качестве и управлять эфиром, используя функции перемотки, паузы и просмотра завершившихся программ.

Функционал "Интерактивного ТВ" активно пополняется новыми сервисами. Уже в ближайшее время ТТК предложит абонентам подписку на широкий каталог фильмов, кино и мультипликации от ведущих студий. До конца года появится возможность аренды единицы контента до 48 часов. Также будет запущена услуга "Мультискрин", которая объединит все экраны пользователя в единую систему.

Информацию о подключении интерактивного ТВ в своем городе и содержанию пакетов каналов можно получить на сайте компании www.ttk.ru или по телефону единого контактного центра 8 800 775 0 775 (звонок по России бесплатный).