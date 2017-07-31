История успеха врачей клиники "Мать и дитя — ИДК": получить и сохранить долгожданную беременность

Стать мамой мечтает каждая женщина. Но не всегда долгожданная беременность наступает. Причиной тому могут стать сопутствующие заболевания, препятствующие зачатию. Если забеременеть не получается, необходимо обратиться за помощью к специалистам.

фото предоставлено "Мать и дитя - ИДК"

"В подобном случае не стоит пускать ситуацию на самотек, — говорит врач акушер-гинеколог высшей категории, онколог, кандидат медицинских наук Елена Юрьевна Романова. — Специалисты выяснят причины проблемы, правильно поставят диагноз и помогут наступлению беременности. Как только тест на ХГЧ покажет положительный результат, необходимо будет постоянно контролировать состояние будущей мамы. Имея ежедневный опыт общения с пациентами, понимаешь, что рождение здорового ребенка — результат общих стараний мамы и доктора".

В практике Елены Романовой часто встречаются различные сложные случаи. Но, благодаря совместным усилиям пациенток и врача, как правило, все они завершаются благополучным появлением на свет желанных малышей.

Например, недавно на прием к доктору Романовой в Экспертный центр ведения беременности клиники "Мать и дитя — ИДК" пришла пациентка в возрасте старше 40 лет, с жалобами на задержки менструации. Так как раньше она наблюдалась с диагнозом "поликистоз яичников", от гормональной терапии отказывалась, с задержками и отсутствием овуляций уже свыклась. У женщины уже был один ребенок 20 лет. Она очень хотела родить ему брата или сестренку, но за много лет так и не получилось.

При осмотре врач увидела в яичнике следующую картину: "свежее" желтое тело, овуляторная жидкость за маткой, достаточный эндометрий. А это значит, что несмотря на задержку менструации, недавно у пациентки произошла овуляция.

"Я предложила женщине рискнуть и начать прием гестагена, улучшающего вероятность имплантации плодного яйца, — вспоминает Елена Романова. — И какова была радость, когда она через несколько дней позвонила и сообщила о положительном анализе крови на ХГЧ! Промониторив ХГЧ, мы увидели его адекватный прирост. Долгожданная маточная беременность наступила".

Но дальше события развивались не столь гладко. Будущую маму отправили на консультацию к эндокринологу по поводу снижения функции щитовидной железы и выявленного гестационного диабета. Была назначена грамотная коррекция нарушений. В результате показатели углеводного обмена и гормоны щитовидной железы нормализовались. Учитывая избыток массы тела, с самого начала врач и пациентка обсудили вопрос белковой диеты и подошли к родам с физиологической прибавкой, без лишних проблем с отеками и повышенным давлением.

Кроме того, у женщины от предыдущих родов остались "в наследство" выраженные разрывы шейки матки и ее анатомические нарушения. Поэтому после 13 недели ей с профилактической целью был наложен циркулярный шов на шейку матки, чтобы избежать риска выкидыша.

"Преодолев все сложности, беременность женщина выносила до конца, — говорит Елена Романова. — Малыш, к огромной радости родителей, родился здоровым. И сама пациентка пережила роды очень хорошо. Так, шаг за шагом, мы совместно двигались к поставленной цели и достигли желаемого результата в виде доношенной беременности и счастливой будущей мамы".

При большом желании и помощи профессиональных врачей стать мамой может практически любая женщина. Врачи помогут преодолеть, казалось неразрешимые проблемы, грамотно подготовить родителей к беременности, помогут ее выносить и подарить жизнь самому любимому ребенку на свете!

Записаться на прием к врачу акушеру — гинекологу Экспертного центра ведения беременности клиники "Мать и дитя — ИДК" вы можете по телефону: 8 800 250 24 24, 8 987 95 111 20 или на сайте samara.mamadeti.ru.

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