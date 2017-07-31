История успеха врачей клиники "Мать и дитя — ИДК": получить и сохранить долгожданную беременность

Стать мамой мечтает каждая женщина. Но не всегда долгожданная беременность наступает. Причиной тому могут стать сопутствующие заболевания, препятствующие зачатию. Если забеременеть не получается, необходимо обратиться за помощью к специалистам.
"В подобном случае не стоит пускать ситуацию на самотек, — говорит врач акушер-гинеколог высшей категории, онколог, кандидат медицинских наук Елена Юрьевна Романова. — Специалисты выяснят причины проблемы, правильно поставят диагноз и помогут наступлению беременности. Как только тест на ХГЧ покажет положительный результат, необходимо будет постоянно контролировать состояние будущей мамы. Имея ежедневный опыт общения с пациентами, понимаешь, что рождение здорового ребенка — результат общих стараний мамы и доктора".
В практике Елены Романовой часто встречаются различные сложные случаи. Но, благодаря совместным усилиям пациенток и врача, как правило, все они завершаются благополучным появлением на свет желанных малышей.
Например, недавно на прием к доктору Романовой в Экспертный центр ведения беременности клиники "Мать и дитя — ИДК" пришла пациентка в возрасте старше 40 лет, с жалобами на задержки менструации. Так как раньше она наблюдалась с диагнозом "поликистоз яичников", от гормональной терапии отказывалась, с задержками и отсутствием овуляций уже свыклась. У женщины уже был один ребенок 20 лет. Она очень хотела родить ему брата или сестренку, но за много лет так и не получилось.
При осмотре врач увидела в яичнике следующую картину: "свежее" желтое тело, овуляторная жидкость за маткой, достаточный эндометрий. А это значит, что несмотря на задержку менструации, недавно у пациентки произошла овуляция.
"Я предложила женщине рискнуть и начать прием гестагена, улучшающего вероятность имплантации плодного яйца, — вспоминает Елена Романова. — И какова была радость, когда она через несколько дней позвонила и сообщила о положительном анализе крови на ХГЧ! Промониторив ХГЧ, мы увидели его адекватный прирост. Долгожданная маточная беременность наступила".
Но дальше события развивались не столь гладко. Будущую маму отправили на консультацию к эндокринологу по поводу снижения функции щитовидной железы и выявленного гестационного диабета. Была назначена грамотная коррекция нарушений. В результате показатели углеводного обмена и гормоны щитовидной железы нормализовались. Учитывая избыток массы тела, с самого начала врач и пациентка обсудили вопрос белковой диеты и подошли к родам с физиологической прибавкой, без лишних проблем с отеками и повышенным давлением.
Кроме того, у женщины от предыдущих родов остались "в наследство" выраженные разрывы шейки матки и ее анатомические нарушения. Поэтому после 13 недели ей с профилактической целью был наложен циркулярный шов на шейку матки, чтобы избежать риска выкидыша.
"Преодолев все сложности, беременность женщина выносила до конца, — говорит Елена Романова. — Малыш, к огромной радости родителей, родился здоровым. И сама пациентка пережила роды очень хорошо. Так, шаг за шагом, мы совместно двигались к поставленной цели и достигли желаемого результата в виде доношенной беременности и счастливой будущей мамы".
При большом желании и помощи профессиональных врачей стать мамой может практически любая женщина. Врачи помогут преодолеть, казалось неразрешимые проблемы, грамотно подготовить родителей к беременности, помогут ее выносить и подарить жизнь самому любимому ребенку на свете!
Записаться на прием к врачу акушеру — гинекологу Экспертного центра ведения беременности клиники "Мать и дитя — ИДК" вы можете по телефону: 8 800 250 24 24, 8 987 95 111 20 или на сайте samara.mamadeti.ru.
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Последние комментарии
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Спасибо огромное Наталье Геннадьевне за мою прекрасную доченьку!! И двух моих племянников!! Она помогла нам выносить наших деток, было тяжело, но мы справились!