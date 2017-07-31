На покупку спецтехники департамент городского хозяйства в Самаре потратит 62 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии Самары заключит контракт на приобретение спецтехники и навесного оборудования. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

В список оборудования вошли 22 коммунально-уборочные машины на базе трактора с навесным оборудованием, 22 щетки с орошением, 22 гидроповоротного отвала, 25 универсальных дорожных машин на базе малогабаритного трактора с навесным оборудованием, щетки с орошением и гидроповоротные отвалы к ним, а также погрузочное оборудование, пескоразбрасыватели, прицепные цистерны для мойки покрытий Технику необходимо поставить в течение месяца после заключения контракта.

Начальная максимальная стоимость контракта составляла 69,8 млн руб., однако в результате торгов она была снижена — победитель аукциона, ООО "СпецТрансИнжиниринг" готов выполнить контракт за 61,8 млн рублей.