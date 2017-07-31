На покупку спецтехники департамент городского хозяйства в Самаре потратит 62 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии Самары заключит контракт на приобретение спецтехники и навесного оборудования. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
В список оборудования вошли 22 коммунально-уборочные машины на базе трактора с навесным оборудованием, 22 щетки с орошением, 22 гидроповоротного отвала, 25 универсальных дорожных машин на базе малогабаритного трактора с навесным оборудованием, щетки с орошением и гидроповоротные отвалы к ним, а также погрузочное оборудование, пескоразбрасыватели, прицепные цистерны для мойки покрытий Технику необходимо поставить в течение месяца после заключения контракта.
Начальная максимальная стоимость контракта составляла 69,8 млн руб., однако в результате торгов она была снижена — победитель аукциона, ООО "СпецТрансИнжиниринг" готов выполнить контракт за 61,8 млн рублей.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.