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Открытие движения по ул. Молодогвардейской может произойти к концу недели

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Движение транспорта на участке ул. Молодогвардейской от Вилоновской до Ульяновской может быть открыто к концу недели, сообщает пресс-служба СКС.

В минувшее воскресенье, 30 июля, около 12:30 в диспетчерскую СКС поступила информация об утечке из-под асфальта на проезжей части ул. Молодогвардейской. Дежурная бригада СКС сразу же выехала на место. Водовод перекрыли, произвели технологические переключения. Подача холодной воды прерывалась в одном доме на несколько часов. Для водоснабжения жителей был предоставлен бойлер. Сейчас все жители обеспечены водой.

После проведения земляных работ выяснилось, что старая чугунная труба диаметром 900 мм дала трещину — продольную лопину. В понедельник, 31 июля, специалисты СКС меняют поврежденный участок длиной около 4 м на новую стальную трубу. Работы должны завершиться вечером, после чего водовод поставят на промывку, а участок дороги передадут подрядчику для восстановления дорожного покрытия.

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Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!

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«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

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Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.

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