Открытие движения по ул. Молодогвардейской может произойти к концу недели

Движение транспорта на участке ул. Молодогвардейской от Вилоновской до Ульяновской может быть открыто к концу недели, сообщает пресс-служба СКС.

В минувшее воскресенье, 30 июля, около 12:30 в диспетчерскую СКС поступила информация об утечке из-под асфальта на проезжей части ул. Молодогвардейской. Дежурная бригада СКС сразу же выехала на место. Водовод перекрыли, произвели технологические переключения. Подача холодной воды прерывалась в одном доме на несколько часов. Для водоснабжения жителей был предоставлен бойлер. Сейчас все жители обеспечены водой.

После проведения земляных работ выяснилось, что старая чугунная труба диаметром 900 мм дала трещину — продольную лопину. В понедельник, 31 июля, специалисты СКС меняют поврежденный участок длиной около 4 м на новую стальную трубу. Работы должны завершиться вечером, после чего водовод поставят на промывку, а участок дороги передадут подрядчику для восстановления дорожного покрытия.