В Самаре из-за ремонта канализации временно ограничат движение по ул. Ставропольской

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по ремонту канализационных сетей на ул. Ставропольской изменится схема движения транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

С 08:00 31 июля до 23:00 21 августа по нечетной стороне ул. Ставропольская от ул. Александра Матросова до ул. Ново-Вокзальная движение транспорта будет ограничено.

Общественный транспорт в указанный период времени будет следовать следующим образом:

автобус №38 в направлении 9-го микрорайона проследует по ул. Вольская, ул. Ново-Вокзальная (без заезда на ул. Александра Матросова); в обратном направлении — без изменений;

автобус №295 в направлении ТЦ "Мега" проследует по ул. XXII Партсъезда, ул. Вольская, ул. Ново-Вокзальная; в обратном направлении — без изменений.

Администрация города обращает внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования.