Команда "МРСК Волги" стала лучшей на всероссийских соревнованиях

С 21 по 28 июля на учебно-тренировочном полигоне филиала "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") — "Пензаэнерго" прошли Всероссийские соревнования профмастерства бригад по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей. Победителей состязаний наградил генеральный директор компании "Россети" Олег Бударгин.
"Электроэнергетика ХIХ века — это высокоинтеллектуальная отрасль с новыми подходами к обслуживанию сетевой инфраструктуры и взаимоотношению между участниками процесса производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии. Для того чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей, необходимо иметь современное оборудование и высокопрофессиональный коллектив. Соответственно, сетевые компании по-новому готовят персонал, потому что каждый энергетик должен быть готов к обслуживанию любого современного оборудования, используя цифровые технологии и инновационные решения. Соревнования профессионального мастерства — отличный способ для энергетиков не только проверить свои силы и навыки в условиях, максимально приближенных к реальным, но и обменяться опытом с коллегами из других регионов, перенять те или иные прорывные методы решения возникающих проблем и вопросов", — отметил Олег Бударгин в приветственной речи.
В 2017 году впервые состоялись открытые соревнования, участие в которых приняли 15 команд дочерних структур "Россетей", а также команды АО "Оборонэнерго", ОАО "Сетевая компания" из Республики Татарстан, филиал НК "Роснефть" — ООО "Удмуртэнергонефть", АО "РЭС" из города Новосибирска, а также персонал ГУП РК "Крымэнерго".
Всего в ходе соревнований каждой из команд предстояло пройти восемь этапов, среди которых тушение пожара, спасение пострадавшего, замена главного рубильника и дефектного изолятора на КТП, первичное подключение жилого дома и другие. От каждого действия членов бригады зависело, как вся команда пройдет этап и какой результат получит по итогам состязаний.
По итогам соревнований на каждом этапе были выявлены лидеры — команды, показавшие лучшие результаты. Команда "МРСК Волги" показала на четырех этапах лучший результат, получив за выполнение задания не только максимальные, но и бонусные баллы. Одинаковые результаты с "МРСК Юга" и "МРСК Северо-Запада" энергетики "МРСК Волги" продемонстрировали на перовом и шестом этапах соответственно.
"Все команды показали очень достойное выступление, отработав на этапах с предельной концентрацией, высокопрофессионально и качественно. То же можно сказать и о судейских бригадах — мои коллеги честно и беспристрастно оценивали выполнение заданий на этапах. Конечно, лучшее выступление показали победители и призеры соревнований, но и другие участники на том или ином этапе продемонстрировали высокое профессиональное мастерство", — резюмировал главный судья соревнований Сергей Фролов.
Лучшей бригадой по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей стала команда "МРСК Волги". Серебро взяла команда "МРСК Юга". Третьими на пьедестал почета поднялись энергетики "Тюменьэнерго".
В рамках соревнований совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ проведен федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучший электромонтер по эксплуатации распределительных сетей". Третье место досталось Антону Нопину ("МРСК Центра и Приволжья"), серебро — Артему Костенникову ("Тюменьэнерго"). Первое место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства занял Денис Мульнючкин ("МРСК Волги").
Также были определены лучшие в своей профессии. Лучшим знатоком правил стал Денис Мульнючкин ("МРСК Волги"). Волжане же стали и лучшими реаниматорами.
"Наша команда продемонстрировала высокое профессиональное мастерство и показала хорошие результаты. Командная работа, слаженность действий, понимание друг друга, максимальная выкладка и хорошая подготовка энергетиков в "МРСК Волги" позволили нам успешно выступить на этапах. Спасибо судейским бригадам за беспристрастное судейство, а другим участникам за возможность почерпнуть для себя что-то новое, за тот опыт, который мы приобретаем здесь", — прокомментировал руководитель команды Андрей Бархаткин.
Теперь команда "МРСК Волги" будет представлять Россию на Международных соревнованиях по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей национальных энергосистем государств-участников СНГ, которые пройдут в сентябре также в Пензе.
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