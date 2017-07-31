УАЗ "Патриот" задавил ребенка на пр. Масленникова в Самаре

В понедельник, 31 июля, примерно в 13:35 на пр. Масленникова в Самаре УАЗ "Патриот" насмерть сбил ребенка, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным, 37-летний водитель, ехавший со стороны ул. Мичурина в направлении ул. Скляренко, сбил девочку в возрасте около 10 лет, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП девочка погибла на месте. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.