УАЗ "Патриот" задавил ребенка на пр. Масленникова в Самаре

В понедельник, 31 июля, примерно в 13:35 на пр. Масленникова в Самаре УАЗ "Патриот" насмерть сбил ребенка, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным, 37-летний водитель, ехавший со стороны ул. Мичурина в направлении ул. Скляренко, сбил девочку в возрасте около 10 лет, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.
В результате ДТП девочка погибла на месте. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.