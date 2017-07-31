В Самарской области сократилось количество повреждений линий связи "Ростелекома"

Количество повреждений кабельных линий связи компании "Ростелеком" на территории Самарской области в результате проведения несогласованных землеройных работ предприятиями региона в 2017 году снизилось в два раза. За первое полугодие 2017 года на территории губернии зафиксировано только четыре таких происшествия.
"Впервые нам удалось переломить ситуацию с повреждениями линий связи, — рассказывает технический директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Петр Могилевский. — В разгар сезона ремонтных и строительных работ, количество которых возросло в разы в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу, значительно уменьшилось число нарушений инфраструктуры наших объектов. Причиной положительной динамики стала планомерная деятельность филиала по предупреждению нарушений. Она включает в себя своевременное выявление повреждений, круглосуточный мониторинг состояния кабельных линий и привлечение внимания населения к опасности, связанной с несанкционированными работами в охранной зоне".
Параллельно с профилактической ведется постоянная работа по уменьшению времени, затраченного на восстановление инфраструктуры. Таким образом удалось сократить простой кабельных сооружений компании из-за несогласованных землеройных работ по сравнению с тем же периодом прошлого года в пять раз.
Еще одной составляющей в борьбе "Ростелекома" за сохранность коммуникаций стало оперативное выявление нарушителей и привлечение к ответственности. Так за шесть месяцев текущего года штрафы по статье 13.5, часть 1 и часть 2 КоАП РФ пришлось заплатить двум самарским предприятиям. Кроме того, виновники обрывов линий связи компенсировали причиненный телекоммуникационной компании финансовый ущерб в размере, превышающем 200 тыс. рублей.
Самарский филиал ПАО "Ростелеком" еще раз напоминает о том, что в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи (утв. Постановлением правительства РФ № 578 от09.06.1995 г.), работы в охранной зоне линий связи (на расстоянии 2 м с каждой стороны линии), связанные со вскрытием грунта (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра), должны производиться только после получения письменного согласия предприятия связи, в ведении которого находится данная линия.
Компания "Ростелеком" обращается к руководителям предприятий и жителям Самарской области с просьбой согласовывать проведение любых видов работ в охранной зоне линейно-кабельных сооружений связи. Номера телефонов оперативно-диспетчерской службы Самарского филиала ПАО "Ростелеком": (846) 334-25-10, 336-25-10 круглосуточно.
Последние комментарии
вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите
Оченень интересная информация.
Со всех сторон обложили бедных учеников, лучше бы со взятками так боролись))
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!