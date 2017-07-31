В Самарской области сократилось количество повреждений линий связи "Ростелекома"

Количество повреждений кабельных линий связи компании "Ростелеком" на территории Самарской области в результате проведения несогласованных землеройных работ предприятиями региона в 2017 году снизилось в два раза. За первое полугодие 2017 года на территории губернии зафиксировано только четыре таких происшествия.

"Впервые нам удалось переломить ситуацию с повреждениями линий связи, — рассказывает технический директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Петр Могилевский. — В разгар сезона ремонтных и строительных работ, количество которых возросло в разы в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу, значительно уменьшилось число нарушений инфраструктуры наших объектов. Причиной положительной динамики стала планомерная деятельность филиала по предупреждению нарушений. Она включает в себя своевременное выявление повреждений, круглосуточный мониторинг состояния кабельных линий и привлечение внимания населения к опасности, связанной с несанкционированными работами в охранной зоне".

Параллельно с профилактической ведется постоянная работа по уменьшению времени, затраченного на восстановление инфраструктуры. Таким образом удалось сократить простой кабельных сооружений компании из-за несогласованных землеройных работ по сравнению с тем же периодом прошлого года в пять раз.

Еще одной составляющей в борьбе "Ростелекома" за сохранность коммуникаций стало оперативное выявление нарушителей и привлечение к ответственности. Так за шесть месяцев текущего года штрафы по статье 13.5, часть 1 и часть 2 КоАП РФ пришлось заплатить двум самарским предприятиям. Кроме того, виновники обрывов линий связи компенсировали причиненный телекоммуникационной компании финансовый ущерб в размере, превышающем 200 тыс. рублей.

Самарский филиал ПАО "Ростелеком" еще раз напоминает о том, что в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи (утв. Постановлением правительства РФ № 578 от09.06.1995 г.), работы в охранной зоне линий связи (на расстоянии 2 м с каждой стороны линии), связанные со вскрытием грунта (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра), должны производиться только после получения письменного согласия предприятия связи, в ведении которого находится данная линия.

Компания "Ростелеком" обращается к руководителям предприятий и жителям Самарской области с просьбой согласовывать проведение любых видов работ в охранной зоне линейно-кабельных сооружений связи. Номера телефонов оперативно-диспетчерской службы Самарского филиала ПАО "Ростелеком": (846) 334-25-10, 336-25-10 круглосуточно.