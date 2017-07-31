16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
1 сентября движение по обоим тоннелям на Московском шоссе пустят на полную мощность Сколько денег туристу нужно иметь на счету своего мобильного Солнечную и Ташкентскую соединят на следующей неделе Во время монтажа пролета путепровода на ул.Ташкентской движение по Демократической перекрывать не будут Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

Транспорт и связь Экономика и бизнес

В Самарской области сократилось количество повреждений линий связи "Ростелекома"

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати

Количество повреждений кабельных линий связи компании "Ростелеком" на территории Самарской области в результате проведения несогласованных землеройных работ предприятиями региона в 2017 году снизилось в два раза. За первое полугодие 2017 года на территории губернии зафиксировано только четыре таких происшествия.

"Впервые нам удалось переломить ситуацию с повреждениями линий связи, — рассказывает технический директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Петр Могилевский. — В разгар сезона ремонтных и строительных работ, количество которых возросло в разы в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу, значительно уменьшилось число нарушений инфраструктуры наших объектов. Причиной положительной динамики стала планомерная деятельность филиала по предупреждению нарушений. Она включает в себя своевременное выявление повреждений, круглосуточный мониторинг состояния кабельных линий и привлечение внимания населения к опасности, связанной с несанкционированными работами в охранной зоне".

Параллельно с профилактической ведется постоянная работа по уменьшению времени, затраченного на восстановление инфраструктуры. Таким образом удалось сократить простой кабельных сооружений компании из-за несогласованных землеройных работ по сравнению с тем же периодом прошлого года в пять раз.

Еще одной составляющей в борьбе "Ростелекома" за сохранность коммуникаций стало оперативное выявление нарушителей и привлечение к ответственности. Так за шесть месяцев текущего года штрафы по статье 13.5, часть 1 и часть 2 КоАП РФ пришлось заплатить двум самарским предприятиям. Кроме того, виновники обрывов линий связи компенсировали причиненный телекоммуникационной компании финансовый ущерб в размере, превышающем 200 тыс. рублей.

Самарский филиал ПАО "Ростелеком" еще раз напоминает о том, что в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи (утв. Постановлением правительства РФ № 578 от09.06.1995 г.), работы в охранной зоне линий связи (на расстоянии  2 м с каждой стороны линии), связанные со вскрытием грунта (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра), должны производиться только после получения письменного согласия предприятия связи, в ведении которого находится данная линия.

Компания "Ростелеком" обращается к руководителям предприятий и жителям Самарской области с просьбой согласовывать проведение любых видов работ в охранной зоне линейно-кабельных сооружений связи. Номера телефонов оперативно-диспетчерской службы Самарского филиала ПАО "Ростелеком": (846) 334-25-10, 336-25-10 круглосуточно.

Гид потребителя

Последние комментарии

иван гурьянов 27 июля 2017 19:19 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите

Андрей Исаков 30 мая 2017 11:40 Ростелеком обеспечил техническую возможность видеонаблюдения за проведением ЕГЭ в Самарской области

Оченень интересная информация.

Артем Ведунов 30 мая 2017 09:56 Ростелеком обеспечил техническую возможность видеонаблюдения за проведением ЕГЭ в Самарской области

Со всех сторон обложили бедных учеников, лучше бы со взятками так боролись))

Алекс Меломан 27 апреля 2017 07:13 Тоннель до станции метро "Самарская" предлагают строить в три этапа

А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 12:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Фото на сайте

Движение по Демократической перекрывать не будут

Движение по Демократической перекрывать не будут

Реконструкция ул. Ташкентской

Реконструкция ул. Ташкентской

Комплексный ремонт ул. Чапаевской в Самаре

Комплексный ремонт ул. Чапаевской в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6