Лицевой фасад и кровлю дореволюционного Дома Васильева отреставрируют за четыре месяца

Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который выполнит ремонтно-реставрационные работы лицевого фасада и кровли здания на ул. Куйбышева, 123 - "Дом Васильева".
Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Дом купеческой семьи Васильевых был построен в конце XIX века, раньше здесь располагались мебельный магазин и мастерские купца.
Работы будут выполнены в рамках муниципальной программы "Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 г. на территории Самары" на 2012–2018 годы.
Согласно аукционной документации, подрядчику предстоит полностью отреставрировать фасад, в том числе вручную расчистить и отреставрировать архитектурные элементы декора фасада, с отливкой недостающих фрагментов, установить двери и окна, изготовленные по старому образцу.
В календарном графике выполнения работ указывается, что они должны быть выполнены за четыре месяца.
Начальная максимальная цена контракта составляет 11,5 млн рублей.
Подрядчика должны определить 21 августа.
Последние комментарии
Было бы удобно, если бы вы приводили ссылку на сайт гос. для таких новостей...
Откровенная глупость. Бомбят Сирию а Минобороны памятник бандитам лоббирует. Или их считают освободителями как Советских солдат в Европе?
Надумали преступным белочехам памятник установить? И как на это разъединение людей посмотрит Единая Россия, народ?
Кровавый след по России памятниками мародерам отметить? Челябинска хватит( Да и на могилах в Самаре теперь собачек в ТЦ Гудок показывают. Печалька это.
Ну вот реальная организация и реальная подвижка.