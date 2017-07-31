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Архитектура Культура

Лицевой фасад и кровлю дореволюционного Дома Васильева отреставрируют за четыре месяца

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который выполнит ремонтно-реставрационные работы лицевого фасада и кровли здания на ул. Куйбышева, 123 - "Дом Васильева".

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Дом купеческой семьи Васильевых был построен в конце XIX века, раньше здесь располагались мебельный магазин и мастерские купца.

Работы будут выполнены в рамках муниципальной программы "Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 г. на территории Самары" на 2012–2018 годы.

Согласно аукционной документации, подрядчику предстоит полностью отреставрировать фасад, в том числе вручную расчистить и отреставрировать архитектурные элементы декора фасада, с отливкой недостающих фрагментов, установить двери и окна, изготовленные по старому образцу.

В календарном графике выполнения работ указывается, что они должны быть выполнены за четыре месяца.

Начальная максимальная цена контракта составляет 11,5 млн рублей.

Подрядчика должны определить 21 августа.

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