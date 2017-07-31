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В I полугодии РСХБ увеличил портфель платежных карт на 10%

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В I полугодии Россельхозбанк выпустил более 900 тыс. платежных карт, что на 14% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Из общего объема карт, эмитированных за январь–июнь текущего года, порядка 6% приходится на кредитные карты, 94% — дебетовые.

По состоянию на 1 июля портфель действующих карт банка превысил 4 млн штук, увеличившись с начала года на 10%.

Банк продолжает активно развивать направление карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания. В I полугодии были запущены высокотехнологичные платежные сервисы Android Pay и Samsung Pay для держателей карт Mastercard.

Кроме того, банк первым в России начал выпуск кобейджинговых карт "Мир-UnionPay" и приступил к обслуживанию бесконтактных карт QuickPass платежной системы UnionPay в собственной сети POS-терминалов.

Гид потребителя

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