В I полугодии РСХБ увеличил портфель платежных карт на 10%

В I полугодии Россельхозбанк выпустил более 900 тыс. платежных карт, что на 14% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Из общего объема карт, эмитированных за январь–июнь текущего года, порядка 6% приходится на кредитные карты, 94% — дебетовые.
По состоянию на 1 июля портфель действующих карт банка превысил 4 млн штук, увеличившись с начала года на 10%.
Банк продолжает активно развивать направление карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания. В I полугодии были запущены высокотехнологичные платежные сервисы Android Pay и Samsung Pay для держателей карт Mastercard.
Кроме того, банк первым в России начал выпуск кобейджинговых карт "Мир-UnionPay" и приступил к обслуживанию бесконтактных карт QuickPass платежной системы UnionPay в собственной сети POS-терминалов.
Последние комментарии
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.