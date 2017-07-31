В Новокуйбышевске отремонтируют сети уличного освещения во дворах и в сквере "Слава труду"

Администрация Новокуйбышевска определила подрядчиков, которые отремонтируют сети наружного освещения сразу в нескольких точках города. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Речь идет о трех аукционах. На выполнение работ по восстановлению освещения в сквере "Слава труду" планируется потратить 796 тыс. рублей. Работы выполнит ЗАО "Новокуйбышевск-Волгоэлектромонтаж".
Работы по ремонту и восстановлению сетей наружного освещения на ул. Суворова выполнит ООО "МНП ТЕСЛА" за 499 тыс. рублей.
Также определен подрядчик, который выполнит работы по ремонту и восстановлению сетей наружного освещения внутриквартальных территорий. В список вошли внутриквартальная территория в 71 квартале, район остановочного пункта в п. Маяк и внутриквартальная территория в районе домов пр. Мира, №№ 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 6и, 6ж.
Свет во дворы также вернет ООО "МНП ТЕСЛА", сумма контракта составит 1,2 млн рублей.
Все работы должны быть выполнены в течение месяца.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.