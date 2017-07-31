В Новокуйбышевске отремонтируют сети уличного освещения во дворах и в сквере "Слава труду"

Администрация Новокуйбышевска определила подрядчиков, которые отремонтируют сети наружного освещения сразу в нескольких точках города. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Речь идет о трех аукционах. На выполнение работ по восстановлению освещения в сквере "Слава труду" планируется потратить 796 тыс. рублей. Работы выполнит ЗАО "Новокуйбышевск-Волгоэлектромонтаж".

Работы по ремонту и восстановлению сетей наружного освещения на ул. Суворова выполнит ООО "МНП ТЕСЛА" за 499 тыс. рублей.

Также определен подрядчик, который выполнит работы по ремонту и восстановлению сетей наружного освещения внутриквартальных территорий. В список вошли внутриквартальная территория в 71 квартале, район остановочного пункта в п. Маяк и внутриквартальная территория в районе домов пр. Мира, №№ 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 6и, 6ж.

Свет во дворы также вернет ООО "МНП ТЕСЛА", сумма контракта составит 1,2 млн рублей.

Все работы должны быть выполнены в течение месяца.