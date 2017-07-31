Мэрия Тольятти возьмет кредит в 100 млн руб. на финансирование дефицита бюджета и погашение долгов

Мэрия Тольятти откроет кредитную линию в 100 млн рублей. Итоги соответствующих торгов опубликованы на портале госзакупок.
Согласно условиям договора, банк обязуется предоставить муниципалитету кредитную линию с лимитом задолженности в сумме 100 млн руб. на срок с 21 августа 2017 г. по 20 августа 2018 года.
Сообщается, что денежные средства требуются на финансирование дефицита бюджета и для погашения долговых обязательств. Кредит предоставляется в пределах свободного остатка лимита траншами, не превышающими лимит задолженности.
На торги было подано две заявки. Победителем аукциона стал Сбербанк. В качестве процентов за пользование кредитом он получит за год до 9 млн рублей.
Последние комментарии
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Не все так просто в королевстве(
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.