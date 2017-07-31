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Финансы Экономика и бизнес

Мэрия Тольятти возьмет кредит в 100 млн руб. на финансирование дефицита бюджета и погашение долгов

ТОЛЬЯТТИ. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Тольятти откроет кредитную линию в 100 млн рублей. Итоги соответствующих торгов опубликованы на портале госзакупок.

Согласно условиям договора, банк обязуется предоставить муниципалитету кредитную линию с лимитом задолженности в сумме 100 млн руб. на срок с 21 августа 2017 г. по 20 августа 2018 года.

Сообщается, что денежные средства требуются на финансирование дефицита бюджета и для погашения долговых обязательств. Кредит предоставляется в пределах свободного остатка лимита траншами, не превышающими лимит задолженности.

На торги было подано две заявки. Победителем аукциона стал Сбербанк. В качестве процентов за пользование кредитом он получит за год до 9 млн рублей.

Гид потребителя

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