Самарские легкоатлеты выиграли четыре медали чемпионата России

В подмосковном Жуковском завершился чемпионат России по легкой атлетике. В нем участвовали сильнейшие спортсмены страны из 70 регионов. Представители Самарской области завоевали 4 медали, из них 3 - золотые.

Анна Авдеева (ШВСМ № 1) стала чемпионкой страны в толкании ядра с результатом 18,05 метра. Анастасия Николаева (СДЮСШОР № 2) в беге на 100 метров с барьерами финишировала первой, показав время 13,05 секунды. Валерия Храмова (ШВСМ № 1) быстрее всех преодолела 400 метров с барьерами за 55,75 секунды. Софья Палкина (СДЮСШОР № 3) завоевала серебро в метании молота, отправив снаряд на 68,42 метра, сообщает министерства спорта Самарской области.