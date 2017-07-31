Самарские легкоатлеты выиграли четыре медали чемпионата России

В подмосковном Жуковском завершился чемпионат России по легкой атлетике. В нем участвовали сильнейшие спортсмены страны из 70 регионов. Представители Самарской области завоевали 4 медали, из них 3 - золотые.
Анна Авдеева (ШВСМ № 1) стала чемпионкой страны в толкании ядра с результатом 18,05 метра. Анастасия Николаева (СДЮСШОР № 2) в беге на 100 метров с барьерами финишировала первой, показав время 13,05 секунды. Валерия Храмова (ШВСМ № 1) быстрее всех преодолела 400 метров с барьерами за 55,75 секунды. Софья Палкина (СДЮСШОР № 3) завоевала серебро в метании молота, отправив снаряд на 68,42 метра, сообщает министерства спорта Самарской области.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!