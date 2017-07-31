Снижения цен на жилье в ближайшие три месяца ожидает 34% самарцев

Более 30% самарцев ожидают снижения цен на жилье в ближайшие три месяца. Всероссийский опрос, проведенный специалистами агентства Domofond.ru, показал, что россияне в целом ждут снижения цен в следующем квартале сильнее, чем ранее.

"Индекс настроений" достиг минимальных значений с июня 2016 года. "Индекс настроений" показывает, как меняются ожидания респондентов в зависимости от текущей ситуации на рынке жилья.

Положительные значения свидетельствуют о том, что респонденты ожидают роста рынка и повышения стоимости жилья, отрицательные — о том, что респонденты настроены на снижение цен на недвижимость.

Если в июне 2016 г. (ожидания на III квартал 2016 г) "индекс настроений" стоимости жилья в РФ составлял -13, а в июне 2017 (ожидания на III квартал 2017 г) — уже -16.

Согласно опросу повышение цен на жилье в ближайшие три месяца ожидают только 16% самарцев. 50% наших земляков уверены, что в третьем квартале 2017 г. стоимость недвижимости существенно не изменится, а 34% ждут снижения цены квадратных метров. В целом "индекс настроений" по Самаре составил -19.

Согласно исследованию, 22% самарцев считает следующие три месяца благоприятным периодом для покупки жилья, 55% оценили его как "скорее благоприятный", 16% — как "скорее неблагоприятный", а неблагоприятным временем для приобретения квадратных метров 3 квартал 2017 года назвали лишь 7% жителей Самары.